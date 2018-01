Sonik walczył z wydmami. "Brakuje tylko mocy"





Sonik walczy w klasyfikacji quadowców

Rafał Sonik zajął siódme miejsce na drugim etapie Rajdu Dakar. W klasyfikacji generalnej wyścigu polski quadowiec spadł na siódmą pozycję. Gorzej niż pierwszego dnia spisał się także kierowca Jakub Przygoński.

W niedzielę najszybsi byli hiszpański motocyklista Joan Barreda oraz francuski kierowca Cyril Despres, którzy objęli prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Na drugim etapie zawodnicy ścigali się na piaszczystej pętli ze startem i metą w peruwiańskim Pisco.

Słabszy dzień Polaków

Aukcja WOŚP. Przejażdżka z niepełnosprawnym kierowcą rajdowym Na co dzień zmaga... czytaj dalej » Dla większości Polaków odcinek był mniej udany. Wśród zawodników startujących na quadach Sonik był siódmy i w klasyfikacji generalnej spadł z piątej na siódmą lokatę. Na prowadzeniu umocnił się Chilijczyk Ignacio Casale.

- Jestem zadowolony, bo dzisiejszy odcinek przejechałem płynnie. Brakuje tylko mocy - relacjonował po drugim etapie Sonik.



Z kolei Przygoński, startujący razem z belgijskim pilotem Tomem Colsoulem, spadł w "generalce" z dziewiątego na 13. miejsce. Z motocyklistów poprawił się Maciej Giemza, awansując z 71. na 38. lokatę.



- Bardzo przyjemny etap, na którym narzuciłem trochę większe tempo, aby poprawić swoją pozycję startową na kolejnych etapach i uniknąć kurzu, który utrudnia jazdę zawodnikom startującym z dalszych miejsc. Nie mogę się już doczekać kolejnego dnia - skomentował Giemza swoją jazdę na Facebooku.

9 tysięcy kilometrów

W najbardziej wymagającej imprezie w świecie motosportu wystartowało ponad pół tysiąca uczestników. Czeka ich blisko dziewięć tysięcy kilometrów jazdy po peruwiańskich piaskach, boliwijskich płaskowyżach i w argentyńskim upale.



Po dwóch tygodniach morderczych zmagań rajd zakończy się w Cordobie. Statystyki pokazują, że imprezę kończy około połowa uczestników.





Wyniki 2. etapu, Pisco - Pisco (279 km, OS 267 km):



motocykle



1. Joan Barreda (Hiszpania/Honda) 2:56.44

2. Adrien van Beveren (Francja/Yamaha) 2.54

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 4.24

...

34. Maciej Giemza (Polska, KTM) 30.57

74. Paweł Stasiaczek (Polska, KTM) 1:09.56

84. Maciej Berdysz (Polska, KTM) 1:23.00



klasyfikacja generalna:

1. Joan Barreda (Hiszpania/Honda) 3:18.36

2. Adrien van Beveren (Francja/Yamaha) 2.30

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 4.50

...

38. Maciej Giemza (Polska, KTM) 43.05

63. Paweł Stasiaczek (Polska, KTM) 1:17.50

71. Maciej Berdysz (Polska, KTM) 1:33.34



samochody



1. Cyril Despres, David Castera (Francja/Peugeot) 2:56.51

2. Stephane Peterhansel, Jean-Paul Cottret (Francja/Peugeot) 48 s

3. Sebastien Loeb, Daniel Elena (Francja/Monako, Peugeot) 3.08

...

16. Jakub Przygoński, Tom Colsoul (Polska/Belgia/Mini All4 Racing) 26.54



klasyfikacja generalna:

1. Cyril Despres, David Castera (Francja/Peugeot) 3:21.18

2. Stephane Peterhansel, Jean-Paul Cottret (Francja/Peugeot) 27 s

3. Giniel de Villiers, Dirk von Zitzewitz (RPA/Niemcy, Toyota) 5.44

...

13. Jakub Przygoński, Tom Colsoul (Polska/Belgia/Mini All4 Racing) 26.03



quady



1. Ignacio Casale (Chile, Yamaha) 3:37.45

2. Siergiej Karjakin (Rosja, Yamaha) 43 s

3. Gaston Gonzalez (Argentyna, Yamaha) 3.54

...

7. Rafał Sonik (Polska, Yamaha) 13.49

17. Kamil Wiśniewski (Polska, Can Am) 34.30



klasyfikacja generalna:

1. Ignacio Casale (Chile, Yamaha) 4:05.17

2. Siergiej Karjakin (Rosja, Yamaha) 1.43

3. Pablo Copetti (Argentyna, Yamaha) 11.51

...

7. Rafał Sonik (Polska, Yamaha) 17.50

27. Kamil Wiśniewski (Polska, Can Am) 2:37.08