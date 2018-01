Awaria motocykla. Polak musiał się wycofać z Dakaru





Ledwo rozpoczął się dla niego Dakar, a już musiał go skończyć. Jakub Piątek poddał się z powodu awarii motocykla. W niedzielę problemy nie ominęły też innych Polaków uczestniczących w największym i najniebezpieczniejszym rajdzie świata.

Sonik walczył z wydmami. "Brakuje tylko mocy" Rafał Sonik zajął... czytaj dalej » Dakarowy pech prześladuje Piątka. Rok temu pożegnał się już po pierwszym etapie, na którym w wyniku upadku złamał kość dłoni. Tym razem posłuszeństwa odmówił jego KTM.



"Stało się najgorsze. Niestety, awaria silnika okazała się na tyle poważna, że nie mogłem kontynuować jazdy. Mój start w Dakar 2018 został zakończony przez defekt. Dzięki, że byliście ze mną i wspieraliście mnie" - napisał w mediach społecznościowych Piątek.

Pilot wymiotował

Na drugim etapie ze startem i metą w Pisco problemy zdrowotne miał belgijski pilot Jakuba Przygońskiego, Tom Colsoul.



- Dzisiejszy etap był bardzo ciężki dla naszej załogi. Do połowy odcinka było bardzo dobrze, mieliśmy odpowiedni rytm i uzyskiwaliśmy czasy w okolicach piątego miejsca. Niestety, w drugiej części Tom bardzo źle się czuł i prawie cały czas wymiotował. Zwolniliśmy i zaczęliśmy tracić, a dodatkowo się zakopaliśmy. Musieliśmy wysiąść, spuścić powietrze z kół, odkopać się i ponownie je napompować. Dużo przygód - podsumowal kierowca.



Ekipa Orlen teamu ukończyła etap na 16, miejscu, a w klasyfikacji generalnej jest 13. Ma blisko 27 minut straty do Francuza Cyrila Despresa.

Spadł Sonik

Dla większości Polaków odcinek był mniej udany. Wśród zawodników quadowców Rafał Sonik był siódmy i w klasyfikacji generalnej spadł z piątej na siódmą lokatę. Na prowadzeniu umocnił się Chilijczyk Ignacio Casale.

W poniedziałek odbędzie się trzeci etap Dakaru Pisco - San Juan de Marcona, o długości 502 km. Uczestnicy ponownie będą się zmagań z peruwiańskimi wydmami.



Wyniki 2. etapu, Pisco - Pisco (279 km, OS 267 km):

MOTOCYKLE

1. Joan Barreda (Hiszpania/Honda) 2:56.44

2. Adrien van Beveren (Francja/Yamaha) 2.54

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 4.24

...

34. Maciej Giemza (Polska, KTM) 30.57

74. Paweł Stasiaczek (Polska, KTM) 1:09.56

84. Maciej Berdysz (Polska, KTM) 1:23.00

klasyfikacja generalna:

1. Joan Barreda (Hiszpania/Honda) 3:18.36

2. Adrien van Beveren (Francja/Yamaha) 2.30

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 4.50

...

38. Maciej Giemza (Polska, KTM) 43.05

63. Paweł Stasiaczek (Polska, KTM) 1:17.50

71. Maciej Berdysz (Polska, KTM) 1:33.34



SAMOCHODY

1. Cyril Despres, David Castera (Francja/Peugeot) 2:56.51

2. Stephane Peterhansel, Jean-Paul Cottret (Francja/Peugeot) 48 s

3. Sebastien Loeb, Daniel Elena (Francja/Monako, Peugeot) 3.08

...

16. Jakub Przygoński, Tom Colsoul (Polska/Belgia/Mini All4 Racing) 26.54



klasyfikacja generalna:

1. Cyril Despres, David Castera (Francja/Peugeot) 3:21.18

2. Stephane Peterhansel, Jean-Paul Cottret (Francja/Peugeot) 27 s

3. Giniel de Villiers, Dirk von Zitzewitz (RPA/Niemcy, Toyota) 5.44

...

13. Jakub Przygoński, Tom Colsoul (Polska/Belgia/Mini All4 Racing) 26.03



QUADY

1. Ignacio Casale (Chile, Yamaha) 3:37.45

2. Siergiej Karjakin (Rosja, Yamaha) 43 s

3. Gaston Gonzalez (Argentyna, Yamaha) 3.54

...

7. Rafał Sonik (Polska, Yamaha) 13.49

17. Kamil Wiśniewski (Polska, Can Am) 34.30



klasyfikacja generalna:

1. Ignacio Casale (Chile, Yamaha) 4:05.17

2. Siergiej Karjakin (Rosja, Yamaha) 1.43

3. Pablo Copetti (Argentyna, Yamaha) 11.51

...

7. Rafał Sonik (Polska, Yamaha) 17.50

27. Kamil Wiśniewski (Polska, Can Am) 2:37.08