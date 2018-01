Przygoński w czołówce Dakaru. Peterhansel pozbierał się po kolizji





Foto: David Fernandez / EPA | Video: PAP/EPA Rajd Dakar to ekstremalna impreza

Jakub Przygoński zajął siódme miejsce wśród kierowców samochodów na ósmym etapie Rajdu Dakar, z Uyuni do Tupizy w Boliwii (584 km). W klasyfikacji generalnej Polak wciąż jest szósty, a prowadzi Hiszpan Carlos Sainz.

Najszybszy na etapie był Francuz Stephane Peterhansel, który dzień wcześniej stracił blisko dwie godziny naprawiając uszkodzone auto. Przygoński stracił do niego ponad 16 minut.

Wygrał, ale traci dużo

Poturbowany Sonik wrócił z Peru. "Wszędzie dobrze, ale w Polsce najlepiej" Rafał Sonik,... czytaj dalej » W sobotę Peterhansel, trzynastokrotny triumfator Dakaru (sześć razy na motocyklu, siedmiokrotnie w samochodzie), praktycznie zaprzepaścił szansę na kolejny sukces. Podczas wyprzedzania motocyklisty uderzył w kamień i poważnie uszkodził zawieszenie w samochodzie. Dzięki pomocy kolegi z zespołu Peugeota Cyrila Despres po blisko dwóch godzinach wrócił na trasę, ale raczej musi się pożegnać z marzeniami o 14. zwycięstwie w Dakarze.



W niedzielę odrobił do Sainza siedem minut, ale wciąż traci bardzo dużo - ponad godzinę i 13 minut.

Sekundy motocyklistów

Bardzo zacięta jest rywalizacja motocyklistów. Prowadzący Francuz Adrien Van Beveren zajął na etapie siódme miejsce i jego przewaga nad Argentyńczykiem Kevinem Benavidesem stopniała do 22 sekund. Maciej Giemza awansował z 32. na 30. pozycję.



W klasyfikacji quadów prowadzenie utrzymał Chilijczyk Ignacio Casale, a etap wygrał Francuz Simon Vitse. Pod koniec dystansu Kamil Wiśniewski uzyskiwał czasy plasujące go w połowie drugiej dziesiątki.



W poniedziałek miał odbyć się dziewiąty etap z Tupizy do argentyńskiej Salty, ale odwołano go z powodu spodziewanych burz i podmokłego terenu na biwaku.



Lider uderzył w kamień i stracił prawie dwie godziny Jadący Mini Jakub... czytaj dalej » Wyniki 8. etapu (Uyuni - Tupiza):



motocykle

1. Antoine Meo (Francja/KTM) 5:24.01

2. Ricky Brabec (USA/Honda) 1.08

3. Toby Price (Australia/KTM) 2.45

...

32. Maciej Giemza (Polska/KTM) 44.11

klasyfikacja generalna

1. Adrien Van Beveren (Francja/Yamaha) 27:22.03

2. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) 22 s

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 6.34

...

30. Giemza 4:27.35



samochody

1. Stephane Peterhansel, Jean-Paul Cottret (Francja/Peugeot) 5:15.18

2. Cyril Despres, David Castera (Francja/Peugeot) 49 s

3. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar/Francja, Toyota) 2.12

...

7. Jakub Przygoński, Tom Colsoul (Polska/Belgia, Mini All4 Racing) 16.38

klasyfikacja generalna

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Peugeot) 27:04.00

2. Al-Attiyah 1:06.37

3. Peterhansel 1:13.42

...

6. Przygoński 2:28.36