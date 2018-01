Walczą z czasem, terenem i awariami. "Najtrudniejszy Dakar, w jakim jechałem"





Jadący samochodem Mini Jakub Przygoński uważa tegoroczny Rajd Dakar za wyjątkowo ciężki. - To najtrudniejsza edycja, w jakiej brałem udział. Ale to chyba dobry kierunek, bo ma to być w końcu najtrudniejszy rajd na świecie - powiedział kierowca Orlen Teamu. W poniedziałek uczestnicy Dakaru mieli dzień przerwy w rywalizacji.

Z powodu dużych opadów organizatorzy odwołali 9. etap i rajdowa karawana przejechała drogami do argentyńskiej Salty. Tutaj był czas na naprawy pojazdów po dwudniowym, maratońskim etapie, podczas którego nie można było korzystać z pomocy technicznej.



- Tegoroczna trasa jest ekstremalnie trudna, co widać po liczbie załóg, które już odpadły. Na każdym odcinku walczymy z czasem, terenem, awariami i uszkodzeniami. W czołówce nie ma zawodników, którzy uniknęliby problemów. Jest to najtrudniejsza edycja, w jakiej brałem udział. Ale to chyba dobry kierunek, bo ma to być w końcu najtrudniejszy rajd na świecie - podkreślił Przygoński.

Przed nim największe nazwiska

Polak po raz dziewiąty startuje w Dakarze, w tym po raz trzeci za kierownicą samochodu. Razem z belgijskim pilotem Tomem Colsoulem zajmują szóste miejsce i są na najlepszej drodze do tego, aby poprawić siódmą pozycję z ubiegłego roku.



- Dodatkowy dzień przerwy z jednej strony jest okazją do odpoczynku, ale z drugiej strony my chcemy się ścigać i nadrabiać do czołówki. Jesteśmy na szóstej pozycji i raczej patrzymy do przodu, a nie na to, co się dzieje za nami. Będziemy starali się gonić, ale przed nami są już tylko największe nazwiska Dakaru i, jak co roku, ekstremalnie trudne odcinki argentyńskie - dodał.

Debiutujący w Dakarze Maciej Giemza zajmuje 31. miejsce, najwyższe z polskich motocyklistów. Przyznaje, że jest zmęczony, ale realizuje taktykę wypracowaną wspólnie z wielokrotnym uczestnikiem tej imprezy Jackiem Czachorem.



- Za nami długie, zimne i wymagające dwa dni na etapie maratońskim, który mimo wszystko pojechałem bardzo przyzwoicie. Bardzo się cieszę na dodatkowy dzień odpoczynku, który na pewno się przyda przed trudnymi i gorącymi odcinkami w Argentynie. Strategia, którą obraliśmy, sprawdza się i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej - zaznaczył Giemza.



- Słuszna decyzja dotycząca anulowania odcinka. Dzięki temu zawodnicy, którzy kończyli w nocy, będą mieli szanse na odpoczynek i możliwość serwisowania maszyn. Maciek Giemza cały czas jedzie równym tempem w okolicach 30. miejsca, co jest bardzo obiecującym wynikiem jak na debiut w Dakarze. Czeka nas maraton Fiambala, który dla wielu zawodników będzie problematyczny. Jeśli Maciek uniknie kłopotów i wszystko pójdzie dobrze, to ma szanse awansować o kilka pozycji. Przed nami pięć trudnych, ale też decydujących dni - ocenił Czachor.

Problemy Wiśniewskiego

Do mety etapu maratońskiego szczęśliwie dotarł jadący quadem Kamil Wiśniewski, chociaż nie ominęły go problemy techniczne.



- Dobrze, że już jestem tutaj, bo sporo się działo. Zwłaszcza pierwszego dnia maratonu. Miałem połamany stelaż od roadbooka i musiałem kilka razy stawać, żeby go naprawić. Potem quad wszedł w tryb serwisowy i sygnalizował problem z silnikiem. Miał około 30 procent mocy, więc kiedy wjechałem w głęboką wodę, nie mogłem z niej wyjechać. Podkładałem pod koła kamienie, patyki i w końcu się udało – relacjonował.



- To nie był jednak koniec. Jadąc wśród wysokich traw i suchych patyków, coś weszło mi w wentylator, co uniemożliwiło chłodzenie silnika. Celem na drugi dzień zmagań było dotarcie na biwak. Było niebezpieczeństwo, że urwę cały roadbook, a to by oznaczało przynajmniej godzinę straty na naprawy. Przemieszczałem się więc ostrożnie i udało się zrealizować plan – zaznaczył Wiśniewski, który zajmuje 17. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W kategorii quadów niezmiennie prowadzi Chilijczyk Ignacio Casale z dużą przewagą nad rywalami. Wśród ciężarówek na pierwszym miejscu jest Kamaz prowadzony przez broniącego tytułu Rosjanina Eduarda Nikołajewa.



We wtorek zawodników czeka szybki, 10. etap z Salty do Belen. Trasa liczy 795 km, z tego 372 km to odcinek specjalny.



KLASYFIKACJA GENERALNA

MOTOCYKLE

1. Adrien Van Beveren (Francja/Yamaha) 27:22.03

2. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) 22 s

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 6.34

...

30. Giemza 4:27.35



SAMOCHODY:

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Peugeot) 27:04.00

2. Al-Attiyah 1:06.37

3. Peterhansel 1:13.42

...

6. Przygoński 2:28.36