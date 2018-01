Przygoński szczęśliwy po Dakarze. "Mocnych wrażeń nie brakowało"





Jakub Przygoński z belgijskim pilotem Tomem Colsoulem byli jedną z rewelacji Rajdu Dakar, który ukończyli na bardzo wysokiej piątej pozycji. "Hura. Cel osiągnięty - wyżej niż rok temu" - napisał uradowany polski kierowca Orlen Teamu na Facebooku.

Podobnie jak przed rokiem Przygoński i Colsoul jechali samochodem Mini. Wówczas zajęli siódme miejsce. Przed wyjazdem na 40. Rajd Dakar Polak deklarował, że chce je poprawić. Cel udało się zrealizować. W sobotę wielkie ściganie zakończyło się w argentyńskiej Cordobie.

"Cieszymy się ogromnie"

"Hura. Jesteśmy na mecie Dakaru! Cel osiągnięty - wyżej niż rok temu. 5 miejsce. Jesteśmy szczęśliwi. To był bardzo trudny Dakar - przygód i mocnych wrażeń nie brakowało. Samochód przetrwał, ma zaledwie kilka zadrapań. Cieszymy się ogromnie z dobrego tempa i z jeszcze większego doświadczenia w Dakarze. To dobrze wróży na przyszłość" - podsumował swój najlepszy występ w Dakarze polski kierowca.





Dla Przygońskiego był to trzeci start za kierownicą Mini w Dakarze (za pierwszym razem był 15.). Wcześniej sześciokrotnie jechał w tej imprezie motocyklem. W 2014 roku zajął najwyższe dotąd - szóste miejsce. W sobotę mógł cieszyć się z piątej lokaty. A łatwo nie było.

- Mieliśmy naprawdę dużo przygód przez ostatnie dwa tygodnie, od uszkodzonych kół, przez chorobę Toma, po zakopane Mini. Udało się wyjść ze wszystkich opresji, dopisało trochę szczęścia i kończymy rajd na piątym miejscu! - triumfował Przygoński.

"Wspaniała współpraca"

Na mecie kierowca Orlen Teamu podziękował osobom, które dołożyli się do jego sukcesu.

"Dziękuję wszystkim kibicom za Wasze mocno zaciśnięte kciuki, dobrą energię i nieustający doping. Dziękuję Tomowi Colsoulowi za te dwa tygodnie wspólnej podróży, walki i wspaniałą współpracę - to nasz wspólny sukces. Dziękuję również moim sponsorom, dzięki którym mogliśmy po raz kolejny wziąć udział w tym niesamowitym rajdzie. Podziękowania należą się również firmie X-raid Team i moim niesamowitym mechanikom za świetne przygotowanie i obsługę naszego Mini" - podsumował.





Najmłodsza załoga w czołówce

Król Carlos Sainz. Dakar jest jego Hiszpan Carlos... czytaj dalej » Przygoński uważa, że obecny wynik zaprocentuje w przyszłości.

- Na pewno jesteśmy najmłodszą załogą w czołówce. To wróży dobrze na przyszłość. Wciąż mamy mało doświadczenia, w stosunku do chłopaków. Żyją dwa razy dłużej niż ja. To już świadczy o większym doświadczeniu - zauważył 32-latek.

Zwycięzca Dakaru wśród kierowców Carlos Sainz ma 55 lat, a kolejni w stawce zawodnicy przekroczyli już dawno czterdziestkę.

Przygoński z każdym rokiem zbiera doświadczenia. Bez tego nie miałby szans na sukces. Impreza jest coraz bardziej wymagająca.

- To był mój dziewiąty Dakar i najtrudniejszy, w jakim brałem udział. Na pewno od mojej pierwszej edycji zmieniła się jego formuła. Rajd ma teraz charakter bardziej przeprawowy i jest bardzo trudny terenowo. W tym roku było mnóstwo miejsc, w których walczyliśmy tylko o to, żeby przejechać. To już nie jest rajd, gdzie walczy się na ułamki sekund i moim zdaniem to jest dobry kierunek rozwoju – ocenił.

Klasyfikacja końcowa Rajdu Dakar:

samochody



1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania, Peugeot) 49:16.18

2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar/Francja, Toyota) strata 43.40

3. Giniel de Villiers, Dirk von Zitzewitz (RPA/Niemcy, Toyota) 1:16.41

4. Stephane Peterhansel, Jean-Paul Cottret (Francja, Peugeot) 1:25.29

5. Jakub Przygoński, Tom Colsoul (Polska/Belgia, Mini) 2:45.24

...

8. Peter Van Merksteijn, Maciej Marton (Holandia/Polska, Toyota) 7:41.28

30. Benediktas Vanagas, Sebastian Rozwadowski (Litwa/Polska, Toyota) 45:16.45



motocykle



1. Matthias Walkner (Austria, KTM) 43:06.01

2. Kevin Benavides (Argentyna, Honda) strata 16.53

3. Toby Price (Australia, KTM) 23.01

...

24. Maciej Giemza (Polska, KTM) 7:01.10

55. Paweł Stasiaczek (Polska, KTM) 21:11.32

57. Maciej Berdysz (Polska, KTM) 21:29.15



quady



1. Ignacio Casale (Chile, Yamaha) 53:47.04

2. Nicolas Cavigliasso (Argentyna, Yamaha) strata 1:38.52

3. Jeremias Gonzales Ferioli (Argentyna, Yamaha) 2:08.14

...

13. Kamil Wiśniewski (Polska, Can-am) 11:02.52



ciężarówki



1. Eduard Nikołajew, Jewgienij Jakowlew, Władimir Rybakow (Rosja, Kamaz) 54:57.37

2. Siarhiej Wiazowicz, Paweł Haranin, Andriej Żyhulin (Białoruś, MAZ) strata 3:57.17

3. Airat Mardiejew, Ajdar Biełajew, Dmitrij Swisiunow (Rosja, Kamaz) 5:22.34

...

16. Dave Ingels, Michał Wrzos, Kurt Keysers (Belgia/Polska, MAN) 80:00.25



pojazdy SxS



1. Reinaldo Varela, Dustavo Gugelmin (Brazylia, Can-am) 72:44.06

2. Patrice Garrouste, Steven Griener (Francja/Szwajcaria, Polaris) strata 57.37

3. Claude Fournier, Szymon Gospodarczyk (Francja/Polska, Polaris) 10:09.25