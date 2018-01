Sainz w klasyfikacji samochodowej Rajdu Dakar prowadził od siódmego etapu. Przed ostatnim, piętnastym, miał ponad 46 minut przewagi nad drugim Katarczykiem Nasserem Al-Attiyahem. Tylko katastrofa mogła sprawić, żeby Hiszpan wypuścił z rąk drugie dakarowe zwycięstwo, bo ostatni odcinek był krótki, ledwie 120-kilometrowy.

To była formalność. Na metę w argentyńskiej Cordobie przyjechał pierwszy. Poprzednio wygrywał tutaj osiem lat temu.

Źródło: PAP/EPA Carlos Sainz w akcji

Tacie zdążył już pogratulować, za pośrednictwem mediów społecznościowych, Carlos Sainz junior. "Dziś chyba jestem najdumniejszym synem na świecie. Wygrał w wieku 55 lat. Gratulacje, El Matador" - napisał kierowca Formuły 1.

Today I am probably the proudest son of his father in the whole world. Winner of the toughest @dakar ever done in Southamerica at 55 years of age (good number) and he did it in his own way. Congrats #matador! @CSainz_oficial Congrats @LucasCruz74

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) 20 stycznia 2018