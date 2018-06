Legendy odchodzą ze złotem. VIVE nie schodzi z tronu





Foto: PAP/Piotr Polak | Video: PAP/Piotr Polak Karol Bielecki postanowił zakończyć karierę

Piłkarze ręczni PGE VIVE Kielce po raz 15. w historii klubu wywalczyli mistrzostwo Polski. W rewanżowym meczu finałowym pokonali u siebie Orlen Wisłę Płock 33:29 (13:14). Z kieleckim klubem pożegnali się wybitni reprezentanci Polski Karol Bielecki oraz Sławomir Szmal.

VIVE miało pięć bramek zaliczki z pierwszego meczu w Płocku (33:28). Dlatego to goście od początku rzucili się na rywala, wykorzystując błędy w ataku kielczan i wyprowadzając groźne kontry. Do tego doskonale bronił bramkarz Wisły Adam Morawski. Przy prowadzeniu płocczan 9:6 nie wytrzymał trener VIVE Tałant Dujszebajew i poprosił o czas.



Koniec wielkiej kariery. Karol Bielecki będzie trenował młodzież Karol Bielecki,... czytaj dalej » Przerwa podziałała mobilizująco na zawodników VIVE. Nie tylko odrobili straty, ale prowadzili 10:9. Jednak na przerwę to Wisła schodziła z jednobramkowym prowadzeniem. Ale tylko do początku drugiej połowy. Kielczanie odskoczyli na pięć trafień (24:19) i kibice gospodarzy zaczęli świętowanie. Ostatecznie skończyło się czterobramkowym zwycięstwem VIVE i siódmym z rzędu mistrzostwem Polski, a 15. w historii klubu.

Pożegnanie legend

W ostatnich minutach na parkiecie pojawił się kończący karierę Bielecki. Zawodnik VIVE, dwukrotny medalista mistrzostw świata z reprezentacją, ustalił wynik spotkania przy ogromnej owacji fanów. Z kieleckim klubem pożegnał się również Szmal. Byłemu wybitnemu bramkarzowi kadry wygasa po sezonie kontrakt. Co dalej? Nie wiadomo. Na razie 39-letni Szmal oficjalnie nie podjął żadnej decyzji, choć prawdopodobnie również zakończy karierę.

To był ostatni występ Sławomira Szmala w kieleckim klubie



PGE VIVE Kielce – Orlen Wisła Płock 33:29 (13:14)



PGE VIVE Kielce: Sławomir Szmal, Filip Ivic - Michał Jurecki 4, Alex Dujshebaev 7, Mateusz Kus, Julen Aguinagalde 1, Karol Bielecki 1, Mateusz Jachlewski 3, Manuel Strlek 4, Blaz Janc 1, Krzysztof Lijewski 1, Mariusz Jurkiewicz 1, Uros Zorman 1, Marko Mamic 1, Dean Bombac 3, Darko Djukic 5.

Orlen Wisła Płock: Adam Morawski, Adam Borbely, Marcin Wichary - Michał Daszek 4, Gilberto Duarte 4, Przemysław Krajewski, Dan Racotea 3, Valentin Ghionea 1, Mateusz Piechowski 3, Sime Ivic 4, Marko Tarabochia 1, Igor Zabic 1, Lovro Mihic 4, Jose de Toledo 4, Paweł Kowalski, Damian Woźniak.