Polacy w formie. Wygrali Turniej Czterech Narodów





Rośnie forma polskich piłkarzy ręcznych przed styczniowym turniejem kwalifikacyjnym do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni wygrali w Gdańsku Turniej Czterech Narodów. W finale pokonali Białoruś 26:22.

Polacy wrócili do Gdańska we wtorek. Od 15 do 23 grudnia przebywali tam na zgrupowaniu. W pierwszym spotkaniu towarzyskiego turnieju z Bahrajnem zawodnicy Piotra Przybeckiego mieli problem tylko w pierwszej połowie. Po przerwie jednak stracili jedynie osiem bramek i pewnie zwyciężyli 26:18.

Rywalami Biało-Czerwonych w piątek byli zwycięzcy inauguracyjnej potyczki, Białoruś, 11. drużyna ostatniego mundialu we Francji, która zwyciężył w Ergo Arenie Japonię 31:27.

Pod kontrolą

Wyrównany był tylko sam początek. Od stanu 8:4 nasi rywale przez osiem minut nie potrafili pokonać rewelacyjnego w bramce Piotra Wyszomirskiego. W efekcie do Polacy prowadzili 12:7. Po przerwie też kontrolowali zawody. W 40. minucie po trafieniu najlepszego z Bahrajnem Arkadiusza Moryty nasz zespół miał już dziewięć bramek więcej.

W końcówce gospodarze nieco się rozluźnili i ostatecznie wygrali czterema trafieniami. Najlepszym zawodnikiem w polskiej ekipie został wybrany Wyszomirski, który obronił łącznie osiem na czternaście rzutów, co przełożyło się na 57 procent skuteczności.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Wyszomirski obronił ponad połowę rzutów

Wcześniej w spotkaniu o trzecie miejsce Bahrajn wygrał z Japonią 37:22.

Pracowity początek roku

Teraz przed naszymi szczypiornistami kilka dni przerwy. W dniach 2-4 stycznia kadrowicze mają zaplanowane następne zgrupowanie w Pruszkowie, skąd polecą do hiszpańskiego Vigo, gdzie zagrają w kolejnym towarzyskim turnieju z Białorusią, Argentyną i drużyną gospodarzy, czyli aktualnym wicemistrzem Europy. Bezpośrednio z stamtąd 18 zawodników pojedzie do Povoa de Varzim.

Turniej prekwalifikacyjny mistrzostw świata, z którego do dalszej fazy eliminacji awansuje tylko zwycięzca, odbędzie się w dniach 12-14 stycznia. Poza Polakami wezmą w nim udział także ekipy gospodarzy oraz Kosowa i Cypru.

Białoruś - Polska 22:26 (7:12)



Polska: Piotr Wyszomirski, Mateusz Kornecki, Adam Morawski – Arkadiusz Moryto 5, Przemysław Krajewski 3, Stanisław Makowiejew 3, Tomasz Gębala 3, Marek Daćko 2, Patryk Walczak 2, Paweł Paczkowski 2, Michał Daszek 2, Adrian Nogowski 1, Kamil Syprzak 1, Maciej Gębala 1, Kamil Krieger 1, Piotr Chrapkowski 0, Paweł Genda 0, Mateusz Wróbel 0.

Najwięcej bramek dla Białorusi: Artsem Karalek, Wadim Gajduczenko, Andriej Jurynok i Michaił Aliochin – wszyscy po 4.