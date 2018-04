Rewanż też dla PSG. Final Four bez VIVE





Piłkarze ręczni PGE VIVE Kielce przegrali na wyjeździe rewanż ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain 32:35. Do Final Four tych rozgrywek awansował francuski zespół, który wygrał też pierwsze spotkanie - 34:28.

Mocne słowa po porażce z PSG. "Z sędziami się nie wygra" Miało być wielkie... czytaj dalej » Obie drużyny wystąpiły w tym pojedynku osłabione. W VIVE zabrakło Krzysztofa Lijewskiego, a w szeregach miejscowych Luki Karabaticia. W kadrze kielczan znalazł się natomiast Alex Dujshebaev, który po pierwszym meczu wylądował w szpitalu z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.

Kilka stuprocentowych sytuacji

Mistrzowie Polski stanęli przed bardzo trudnym zadaniem odrobienia sześciobramkowej straty. I momentami Francuzi mieli spore kłopoty. Wystarczyło jednak kilka błędów drużyny Tałanta Dujszebajewa i w 19. min PSG doprowadziło do wyrównania po rzucie Nedima Remiliego.



Kielczan można pochwalić za postawę w obronie, w ataku nie wykorzystali jednak kilku stuprocentowych sytuacji, co zaważyło na wyniku.



Kiedy w 51. minucie do bramki VIVE trafił Jesper Nielsen, rywale prowadzili już 29:27. Ostatecznie to oni wygrali po raz drugi, tym razem 35:32. I awansowali do Final Four.

Paris Saint-Germain - PGE VIVE Kielce 35:32 (17:15).



Paris Saint-Germain: Thierry Omeyer, Rodrigo Corrales – Nedim Remili 9, Mikkel Hansen 5, Jesper Nielsen 5, Sander Sagosen 4, Uwe Gensheimer 3, Nikola Karabatic 3, Benoit Kounkoud 2, Henrik Mollgard 1, Luka Stepancic 1, Edouard Kempf 1, Daniel Narcisse 1, Adama Keita, Luc Abalo, Dylan Nahi.



PGE VIVE: Sławomir Szmal, Filip Ivic – Alex Dujshebaev 5, Karol Bielecki 5, Blaz Janc 4, Michał Jurecki 3, Manuel Strlek 3, Darko Djukic 3, Julen Aginagalde 3, Marko Mamic 2, Mateusz Kus 1, Mateusz Jachlewski 1, Uros Zorman 1, Dean Bombac 1, Mariusz Jurkiewicz.