Pokonał raka, wraca do gry. "Czekałem na ten moment"





Foto: Wikipedia / Wenflou | Video: Instagram/theoderot Theo Derot musiał przerwać karierę

Theo Derot, reprezentant Francji w piłce ręcznej, po wycieńczającej, kilkumiesięcznej chemioterapii wraca na ligowy parkiet. W zeszłym roku u rozgrywającego Pays d'Aux UP wykryto ziarnicę złośliwą, chorobę nowotworową rozwijającą się w układzie chłonnym.

Osiem miesięcy temu brzmiało to niemal jak wyrok. U 25-letniego Derota wykryto chłoniaka Hodgkinga, nazywanego również ziarnicą złośliwą. Jeszcze kilka lat temu choroba była nieuleczalna. Dziś zdecydowaną większość przypadków da się wyleczyć. Reprezentant Hiszpanii pokonał raka i wraca do treningów. "Leczenie zakończone" Fantastyczne... czytaj dalej »



Rozgrywający Pays d'Aix UP, powołany również na mistrzostwa Europy w 2016 roku, kurował się w klinice w Marsylii. Przyjął szesnaście dawek chemioterapii wycieńczających organizm. Ostatnią pod koniec stycznia.

"Fizycznie czuję się dobrze"

Już w lutym Derot zaczął trenować. Stopniowo zwiększając obciążenia, bo organizm był jeszcze osłabiony. Ale w kwietniu zagrał - i to przyzwoicie - w meczu rezerw. Dlatego w środę wieczorem będzie mógł zadebiutować w nowym klubie po przenosinach z Nantes. Na razie znalazł się w kadrze meczowej.



- Oficjalnie jestem wyleczony - powiedział Derot.

O chorobie będą mu przypominały regularne kontrole - co trzy miesiące przez kolejne pięć lat.



- Trenowałem ciężko przez dwa i pół miesiąca. Fizycznie czuję się dobrze. Muszę teraz odnaleźć rytm gry. Gdybym nie był gotowy, nie byłoby mnie ponownie w zespole. Jeśli jestem, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Czekałem na ten moment od 25 sierpnia - dodał zawodnik Pay d'Aix UP.