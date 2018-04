Mocne słowa po porażce z PSG. "Z sędziami się nie wygra"





Miało być wielkie zwycięstwo, było duże rozczarowanie. Po porażce sześcioma bramkami z Paris Saint-Germain w pierwszym meczu o Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych, prezes PGE VIVE Kielce miał sporo pretensji do arbitrów tego starcia. - Szkoda siły, nerwów i pieniędzy na to wszystko - powiedział ostro sternik mistrzów Polski, Bertus Servaas.

Zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym LM uległ ekipie z Paryża 28:34 i jego szanse na awans do Final Four tych rozgrywek znacznie zmalały.

Po meczu kieleccy fani mieli sporo uwag do pracy dwójki sędziów - Ivana Pavicevica i Milosa Roznatovica. Ale zawodnicy VIVE nie chcieli się wypowiadać na temat pracy arbitrów. - Ciężko mi oceniać ich pracę, moim zadaniem jest zajmować się tym, co dzieje się na parkiecie, na wykonaniu swojego zadania. Przede wszystkim oceniając ten mecz musimy zacząć od siebie. W pierwszej połowie szwankowała skuteczność i Francuzi odskoczyli nam na zbyt dużą różnicę bramek. Stąd taki wynik – podkreślił Karol Bielecki.

"Sport powinien być uczciwy"

Dosyć ostro o arbitrach z Czarnogóry wypowiedział się za to Servaas. - Pierwsze 10 minut zagraliśmy bardzo dobrze, ale później w głównej roli wystąpili sędziowie. Później straciliśmy głowy i już do końca pierwszej połowy graliśmy bardzo źle. W drugiej odsłonie zniwelowaliśmy straty do pięciu bramek, ale wtedy do akcji znów wkroczyli panowie z Czarnogóry. Z sędziami niestety się nie wygra – mówił zdenerwowany prezes mistrzów Polski.

- Już przed meczem bałem się o postawę sędziów, niestety moje obawy się potwierdziły. Dzwoniłem i pisałem nawet w tej sprawie do prezydenta EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej - red.). Ale jak widać nie przyniosło to żadnych efektów. Zobaczymy co powie, jak obejrzy to spotkanie. Szkoda siły, nerwów i pieniędzy na to wszystko. Sport powinien być uczciwy, ale niestety nie zawsze tak jest - dodał Servaas.

Holender podziękował kieleckim fanom za doping dla kieleckiego zespołu przez cały mecz. - Byli niesamowici. Bez względu na wynik dopingowali naszych chłopaków od pierwszej do ostatniej minuty. Mamy najlepszych kibiców na świecie - komplementował fanów VIVE prezes drużyny z Kielc.



Mimo porażki Servaas nadal jednak wierzy, że jego zespół stać na awans do Final Four LM. - Nasi zawodnicy to twardzi ludzie, nigdy się nie poddają. Podobnie jak oni, tak i ja jestem przekonany, że w rewanżu dadzą z siebie wszystko. Nieraz pokazywali, że maja dusze wojowników. Nigdy w nich nie zwątpię – zapewnił prezes VIVE.



Rewanżowy mecz miedzy mistrzami Polski i Francji zostanie rozegrany w sobotę 28 kwietnia w Paryżu.