Poważna operacja byłego reprezentanta. "Próba ratowania palca"





Wielki pech Mariusza Jurkiewicza. Były reprezentant Polski w piłce ręcznej z powodu kontuzji ręki może zakończyć karierę. - Sprawa jest poważna. To będzie próba ratowania palca - przyznał przed kolejnym zabiegiem rozgrywającego PGE VIVE Kiele Marcin Baliński, klubowy lekarz.

36-letni Jurkiewicz uszkodził lewą rękę podczas urlopu. Kolec drzewa ogrodowego przebił mu na wylot palec dłoni. Wdało się zakażenie, którego mimo zabiegu nie udało się usunąć. Rozgrywający VIVE w piątek przejdzie operację.

Była gwiazda futbolu w Kielcach. Ogląda popisy córki na mistrzostwach Jeszcze niedawno... czytaj dalej » - Sprawa jest poważna. Moim zdaniem to będzie próba ratowania palca. Na tę chwilę nie wygląda to dobrze. Mariusz ma zaburzone krążenie, na palcu widać fragment, który się demarkuje, czyli oddziela, co jest oznaką martwicy - wyjaśnił Marcin Baliński, lekarz klubowy, cytowany przez oficjalną stronę internetową.

I dodał: - Do tej pory palec był tylko lekko nacinany, by go oczyścić. Tym razem zostanie otwarty, to znaczy nacięty wzdłuż.

Mowa o palcu wskazującym, istotnym dla piłkarza ręcznego przy chwycie piłki. Z tego powodu przerwa w treningach byłego kadrowicza może potrwać od kilku do nawet kilkunastu tygodni.

Kontuzja Jurkiewicza to spore osłabienie VIVE. Z kieleckim zespołem trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju, raz triumfował w Lidze Mistrzów. Wcześniej z sukcesami występował w lidze hiszpańskiej. Z reprezentacją Polski dwukrotnie był trzeci na świecie.

Rusza liga

Mistrzowie Polski w piątek zainaugurują rozgrywki ligowe wyjazdowym meczem z Gwardią Opole. Zabraknie w nim nie tylko Jurkiewicza i Władysława Kulesza, białoruskiego lewego rozgrywającego, który na treningu zwichnął głowę kości strzałkowej.

Na uraz kostki narzeka Luka Cindrić. Chorwat przynajmniej przez najbliższy tydzień nie będzie trenował z zespołem. Pod znakiem zapytania stoi też występ w tym spotkaniu Michała Jureckiego, choć jego kontuzja jest mniej groźna.

Do gry nie wrócił jeszcze także Bartłomiej Bis. Młody obrotowy VIVE jest na końcowym etapie rehabilitacji po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie, którego doznał jeszcze w poprzednim sezonie.