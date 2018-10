Mundial bez francuskiego bombardiera. "Trudno się z tym pogodzić"





Video: Nikola Karabatić/Instagram, Wikipedia CC BY 2.0 Karabatić jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim

Startujący na początku stycznia mundial piłkarzy ręcznych będzie uboższy. W imprezie, która rozegrana zostanie w Danii i Niemczech nie wystąpi bowiem Nikola Karabatić. Jeden z najlepszych francuskich szczypiornistów przeszedł operację stopy i będzie pauzował przez cztery do sześciu miesięcy.

- Ból był zbyt silny, nie mogłem ani grać, ani trenować. Musiałem zagryzać zęby. W poprzednim sezonie jakoś wytrzymywałem, aż do Final Four Ligi Mistrzów w Kolonii. Wtedy ból wrócił, w ostatnich meczach sezonu był nie do wytrzymania. Mieliśmy nadzieję, że przez wakacje, kiedy wysiłek jest mniejszy, wszystko przejdzie, ale dolegliwości wróciły, jak tylko znów ruszyły rozgrywki - tłumaczył Karabatić, cytowany w oświadczeniu swojego klubu Paris Saint-Germain.

Złota kolekcja

Francuski rozgrywający, który ma problem z dużym palcem u stopy, gra w drużynie narodowej od 2002 roku. Jest dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim (Pekin 2008 i Londyn 2012), raz sięgnął po srebro (Rio de Janeiro 2016). Poza tym cztery razy wywalczył mistrzostwo świata (2009, 2011, 2015 i 2017) i trzykrotnie - mistrzostwo Europy (2006, 2010 i 2014).



- To będzie pierwszy międzynarodowy turniej Trójkolorowych, który opuszczę. Trudno się z tym pogodzić, ale wiedziałem, że nie mam szans wystąpić w tej imprezie. Gdybym próbował dalej grać, moja kontuzja mogłaby się pogłębić. Być może musiałbym zakończyć karierę - powiedział Karabatić.



Francja wystąpi na mundialu w grupie A z Rosją, Niemcami, Brazylią, Serbią i połączoną reprezentacją Korei Południowej i Północnej. Polacy nie zakwalifikowali się do turnieju.