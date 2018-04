"Dzidziuś" przeniesie się do Niemiec. "Nie mamy do niego żalu"





Foto: PAP/EPA/RONALD WITTEK | Video: PGNiG/x-news Jurecki przez lata był gwiazdą reprezentacji

Michał Jurecki po sezonie 2018/19 odejdzie z drużyny piłkarzy ręcznych PGE VIVE Kielce – wyznał prezes klubu Bertus Servaas. Przez kolejne dwa lata były reprezentant kraju będzie reprezentował barwy niemieckiego Flensburga.

41 bramek VIVE w kuriozalnym meczu. Niemiecka młodzież upokorzona Piłkarze ręczni... czytaj dalej » - Proponowaliśmy Michałowi przedłużenie kontraktu o rok, ale on chciał dwuletniej umowy. Dostał bardzo dobrą ofertę z Flensburga i postanowił z niej skorzystać. Nie mamy o to do niego żalu, bo każdy wybiera dla siebie najlepszą drogę – podkreślił Servaas.

Wstępna umowa

Prezes zapewnił, że nie obawia się o postawę 33-letniego zawodnika do końca obowiązującej umowy. - Wielokrotnie udowodnił, że jest profesjonalistą. Swoim zaangażowaniem i umiejętnościami na pewno przyczyni się do kolejnych sukcesów naszego zespołu – dodał Servaas .



Według niego po dwuletnim pobycie w Niemczech Jurecki najprawdopodobniej wróci do kieleckiego klubu, ale już w innej roli. - Tak się wstępnie umówiliśmy. Chcemy wykorzystać jego ogromne doświadczenie. Będziemy na niego czekali – zapewnił prezes.



Jurecki - pseudonim „Dzidziuś” - gra w VIVE od 2010 roku. Barwy drużyny z Kielc reprezentował też w sezonie 2006/07. Przez 12 lat (2005-2017) występował w reprezentacji Polski.