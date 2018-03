41 bramek VIVE w kuriozalnym meczu. Niemiecka młodzież upokorzona





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA VIVE nie miało problemów z wygraną

Piłkarze ręczni PGE VIVE Kielce w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów rozgromili Rhein-Neckar Loewen, a właściwie rezerwy niemieckiego klubu - 41:17. Rewanżowy pojedynek w Mannheim wydaje się być formalnością.

Nie prowadziły ani razu. Wyraźna porażka Polek Polskie piłkarki... czytaj dalej » Do Kielc przyjechała druga drużyna Rhein-Neckar, występująca na co dzień w trzeciej niemieckiej klasie rozgrywkowej. Na dodatek osłabiona na tyle, że do składu dokooptowano trenerów - Andre Bechtolda i Patricka Jahnke.

Niecodzienne wydarzenie to skutek sporu dotyczącego kalendarza rozgrywek między europejską federacją (EHF) a Niemiecką Ligą Piłki Ręcznej (HBL).

Na sobotę już dawno zaplanowano hitowy mecz Bundesligi między broniącymi tytułu Lwami a THW Kiel, na którego przełożenie nie chciała się zgodzić transmitująca go "na żywo" telewizja ARD. Z kolei PGE VIVE nie przystało na prośbę niemieckiego rywala, by zagrać w Kielcach już w środę. Oba sobotnie spotkania ekipy z Mannheim dzieliło około 40 minut.

Wykonali wyrok

Po niepodziewanie wyrównanym początku VIVE zaczęło uzyskiwać coraz większą przewagę. Niemiecka młodzież miała sporo kłopotów ze sforsowaniem kieleckiej defensywy, za to gospodarze pewnie kończyli swoje akcje. W pewnym momencie goście kompletnie się pogubili. Już do przerwy przegrywali 8:21.



Kielczanie pewnie zmierzali w stronę ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a jedyną niewiadomą były tylko rozmiary ich zwycięstwa. Na początku drugiej połowy zawodnicy z Kielc zrobili trochę błędów, ale i tak powiększyli przewagę. Po siedmiu minutach drugiej części prowadził piętnastoma bramkami (25:10).

Źródło: PAP/EPA Piłka co chwilę wpadała do niemieckiej bramki

Na rewanż z zaliczką

Wysokie prowadzenie wyraźnie uśpiło gospodarzy, którzy nie byli już tak skuteczni jak w pierwszej części gry. Nie przeszkodziło to im jednak w powiększeniu prowadzenia.



Ostatecznie VIVE rozgromiło Rhein-Neckar Loewen 41:17. W tej sytuacji rewanż, który rozegrany zostanie w Mannheim 1 kwietnia wydaje się być tylko formalnością. Na zwycięzcę tej rywalizacji w ćwierćfinale czeka francuskie Paris Saint-Germain.



PGE VIVE Kielce – Rhein-Neckar Loewen 41:17 (21:8).



VIVE: Sławomir Szmal, Miłosz Wałach – Manuel Strlek 7, Michał Jurecki 7, Alex Dujshebaev 5, Mateusz Jachlewski 4, Darko Djukic 4, Karol Bielecki 3, Blaz Janc 3, Krzysztof Lijewski 3, Mariusz Jurkiewicz 2, Julen Aginagalde 1, Uros Zorman 1, Marko Mamic 1, Dean Bombac, Mateusz Kus.



Rhein-Neckar Loewen: Lukas Bauer, Pascal Boudgoust, Patrick Jahnke – Rico Keller 5, Tim Ganz 4, Lars Roeller 3, Luca Braun 3, Sebastian Trost 2, Patrick Zweigner, Andre Bechtold, Lukas Wichmann, Martin Schmiedt, Mattes Meyer, Maximilian Kessler.

Wyniki i program pierwszych meczów 1/8 finału:



środa, 21 marca

THW Kiel - MOL-Pick Szeged 29:22 (14:14)



sobota, 24 marca

PGE VIVE Kielce - Rhein-Neckar Loewen 41:17 (21:8)

Mieszkow Brześć - HBC Nantes 24:32 (14:16)

IFK Kristianstad - Flensburg-Handewitt 22:26 (12:11)



niedziela, 25 marca

Montpellier AHB - FC Barcelona Lassa

Skjern Handbold - Telekom Veszprem