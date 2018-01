Polacy bez awansu na mistrzostwa. Zabrakło jednego trafienia





Polacy załamani, Portugalczycy się cieszą

Polscy szczypiorniści nie zagrają w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni nie awansowali nawet do rundy play off eliminacji, remisując w niedzielę z drużyną gospodarzy Portugalią 27:27 w ostatnim meczu turnieju prekwalifikacyjnego, który rozgrywano w Povoa de Varzim.

W piątek podopieczni trenera Piotra Przybeckiego wygrali z Kosowem 30:19, a w sobotę z Cyprem 46:13. Portugalczycy także triumfowali w obu wcześniejszych spotkaniach, ale mieli lepszy stosunek bramek, dzięki czemu do awansu wystarczał im remis.

Rywal na deskach, 33 gole przewagi. "Dobrze wykonaliśmy swoją pracę" Polska pokonała... czytaj dalej » W niedzielnym meczu wspierani dopingiem kibiców gospodarze długo utrzymywali się na prowadzeniu. W drugiej połowie Biało-Czerwoni potrafili zdobyć pięć bramek z rzędu. Potem jednak w ich poczynania wkradły się niepotrzebne nerwy. Tracili gole, sami mieli problem z ich zdobywaniem.

Przy stanie 25:24 rzutu karnego nie wykorzystał Kamil Syprzak. Portugalczycy znów odskoczyli na dwie bramki, ale przed końcem Polacy potrafili jeszcze doprowadzić do remisu. W ostatnich sekundach piłka była po stronie gospodarzy, którzy nie dali sobie jej zabrać.

Jedna drużyna z awansem

Do następnej rundy z każdej z sześciu grup pierwszej fazy kwalifikacji awansuje tylko zwycięzca. W play off zostaną oni dolosowani do zespołów rywalizujących w Chorwacji o medale mistrzostw Europy (12-28 stycznia).

Z remisu mogą cieszyć się Portugalczycy

Dwumecze odbędą się w czerwcu. Gospodarzami turnieju finałowego w styczniu 2019 roku będą Niemcy i Dania.





WYNIK:

Portugalia - Polska 27:27 (15:13)



Polska: Adam Morawski, Piotr Wyszomirski, Sławomir Szmal - Tomasz Gębala 6, Rafał Przybylski 5, Piotr Chrapkowski 4, Arkadiusz Moryto 3, Łukasz Gierak 3, Kamil Syprzak 2, Przemysław Krajewski 2, Michał Daszek 1, Kamil Krieger 1, Adrian Nogowski, Paweł Genda, Patryk Walczak, Maciej Gębala,



Najwięcej bramek dla Portugalii: Gilberto Duarte 6, Pedro Portela 6, Alexis Borges 4.