Nieudany rewanż Polek. Przegrały na Bałkanach





Foto: PAP/EPA Polki przegrały wyraźnie

Polskie piłkarki ręczne przegrały w miejscowości Bijelo Polje z Czarnogórą 24:33 w meczu czwartej kolejki grupy 2. eliminacji mistrzostw Europy. To druga porażka Biało-Czerwonych z drużyną z Bałkanów, która z czterema wygranymi na koncie jest liderem tabeli.

Polki przystąpiły do meczu bez swojej kapitan drużyny Karoliny Kudłacz-Gloc, która doznała urazu podczas jednego z treningów w Gdyni i w piątek po badaniach w szpitalu w Bijelo Polju postanowiono nie szafować zdrowiem jednej z najlepszych polskich szczypiornistek.



Podopieczne trenera Leszka Krowickiego kilkakrotnie miały szansę na doprowadzenie do remisu, ale w decydujących momentach brakowało im precyzji. Drużyna gospodarzy dopiero w końcówce całkowicie opanowały boisko. Wcześniej odskakiwała rywalkom na cztery, pięć goli, ale grające "falami" Polki szybko niwelowały straty.

Chaos na początku

Początek był chaotyczny z obu stron - pierwsze trafienie zaliczyły w trzeciej minucie Czarnogórki. Jeszcze w ósmej minucie był remis (3:3), jednak potem Czarnogórki zdobyły pięć bramek z rzędu i na czwarte trafienie biało-czerwonych Sylwii Lisewskiej trzeba było czekać do 14. min.



Wtedy zespół bałkański również zaczął popełniać błędy i w 24. minucie Lisewska rzuciła kontaktowego gola na 9:10. W 29. min po udanych akcjach Kingi Grzyb po raz ostatni w tym meczu doszło do wyrównania 13:13.

Obijały słupki

Po przerwie obraz gry niewiele się zmienił. Początek drugiej połowy był bardzo podobny do pierwszej, kiedy przez ponad cztery minuty żadnej ze stron nie udało się zaliczyć trafienia. Polki długo utrzymywały kontakt i dopiero po serii pechowych zagrań, kiedy kilkakrotnie trafiały w słupki, znów musiały "gonić" wynik. Gdy tylko zbliżyły się na dwie bramki i miały szansę na gola kontaktowego, popełniały prosty błąd, były nieprecyzyjne, traciły piłkę i w konsekwencji gola.



Ostatni kwadrans należał do zespołu gospodarzy, który uzyskał bezpieczną przewagę (m.in. 29:23). Czarnogórki do końca bez trudu broniły korzystnego rezultatu, szczególnie, że zrezygnowane Polki nie stawiały większego oporu.

Jeszcze dwa mecze

Do grudniowego turnieju finałowego ME, którego gospodarzem będzie Francja, awansują po dwa najlepsze zespoły oraz drużyna z najlepszym bilansem spośród ekip, które zakończą zmagania na trzeciej pozycji.

Biało-Czerwonym pozostały do rozegrania jeszcze dwa mecze - na przełomie maja i czerwca zmierzą się ze Słowacją i Włochami.

WYNIK:

Czarnogóra - Polska 33:24 (14:13)



Czarnogóra: Marina Rajcic, Ljubica Nenezic – Jovanka Radicevic 11, Milena Raicevic 6, Itana Grbic 3, Katarina Bulatovic 3, Djurdjina Jaukovic 3, Andrea Klikovac 2, Jelena Despotovic 2, Tatjana Brnovic 1, Ivona Pavicevic 1, Bobana Klikovac 1, Dijana Ujkic, Sanja Premovic, Andjela Bulatovic.



Polska: Adrianna Płaczek, Weronika Kordowiecka – Sylwia Lisewska 6, Kinga Grzyb 6, Kinga Achruk 4, Joanna Drabik 3, Romana Roszak 2, Adrianna Górna 1, Katarzyna Janiszewska 1, Aleksandra Zych 1, Joanna Kozłowska, Joanna Szarawaga, Ewa Urtnowska, Monika Michałów.

Wyniki sobotnich spotkań i tabela grupy 2.:



M Z R P GOLE PKT

1. Czarnogóra 4 4 0 0 106-82 8

2. Polska 4 2 0 2 112-92 4

3. Słowacja 4 2 0 2 84-90 4

4. Włochy 4 0 0 4 66-104 0