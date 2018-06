Polki bez presji ograły rywalki. W nagrodę awansowały na mistrzostwa





Foto: PAP/Marcin Bielecki | Video: PAP/Marcin Bielecki Polki przypieczętowały awans

Polskie piłkarki ręczne awansowały do mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Słowacją 26:21.

To była formalność. Słowaczki miały co prawda cień szansy na awans, ale w niedzielę Biało-Czerwone, grające bez większej presji, od początku przejęły inicjatywę. Także za sprawą znakomicie broniącej Adrianny Płaczek. To jej interwencje sprawiły, że gospodynie na przerwę schodziły z pięciobramkową przewagą.



Legendy odchodzą ze złotem. VIVE nie schodzi z tronu Piłkarze ręczni... czytaj dalej » Po zmianie stron, Polki seriami zaliczały kolejne trafienia i w 39. minucie prowadziły już 20:10. Wtedy najlepiej prezentowały się m.in. obrotowa Joanna Drabik, Kinga Achruk czy Monika Kobylińska.

Rezerwowe zawiodły

Bezpieczna przewaga sprawiła, że selekcjoner Leszek Krowicki postanowił wypróbować szczypiornistki, które dotychczas rzadziej pojawiały się w grze. W ten sposób zadebiutowała m.in. Małgorzata Mączka, która już po minucie wpisała się na listę strzelców, wykorzystując karnego.



Te eksperymenty w składzie spowodowały jednak, że rywalki odrobiły część strat, rzucając pięć kolejnych goli (18:23 w 55. minucie). Gra ponownie się wyrównała, gdy wróciły podstawowe zawodniczki, a formę królowej strzelczyń polskiej ligi odnalazła wreszcie Sylwia Lisewska.



Biało-Czerwone z bilansem czterech wygranych i dwóch porażek zajęły drugie miejsce w grupie 2., co oznacza ich awans do mistrzostw Europy. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 29 listopada - 16 grudnia we Francji.



Bezkonkurencyjna okazała się Czarnogóra z kompletem zwycięstw. Piłkarki ręczne tego kraju w sobotę ograły 28:22 najsłabsze w grupie Włoszki (bilans 0-6). Trzecie miejsce zajęły Słowaczki (2-4).

Biało-Czerwone miały powody do radości



Wyniki ostatniej kolejki grupy 2.:

Czarnogóra - Włochy 28:22 (16:8)

Polska - Słowacja 26:21 (12:7)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Czarnogóra 6 6 0 0 161-128 12 - awans

2. Polska 6 4 0 2 171-138 8 - awans

3. Słowacja 6 2 0 4 129-143 4

4. Włochy 6 0 0 6 113-165 0