Zwycięstwo numer 12. Rekord czołowych lig europejskich pobity

W 12. kolejce francuskiej ekstraklasy piłkarze Paris Saint-Germain odnieśli 12. zwycięstwo w sezonie, bijąc rekord czołowych lig europejskich. W piątkowym meczu na szczycie pokonali u siebie Lille 2:1.

Gwiazda PSG prowadziła pod wpływem alkoholu. "Pozbawienie części bonusu etycznego" Marco Verratti na... czytaj dalej » W Parku Książąt kibice czekali na bramkę do 70. minuty. Zdobył ją - po podaniu Neymara - Kylian Mbappe, uderzając efektownie sprzed linii pola karnego. 14 minut później Mbappe asystował z kolei przy golu Brazylijczyka.



Honorowego gola dla gości strzelił z rzutu karnego w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Iworyjczyk Nicolas Pepe.

Tylko Tottenham

To najniższa do tej pory wygrana PSG od początku sezonu. Wcześniej gromili rywali, a w ubiegłą niedzielę po raz pierwszy od startu rozgrywek nie zdobyli co najmniej trzech bramek, wygrywając w Marsylii z Olympique 2:0. Mają znakomity bilans bramkowy: 41-7.



W pięciu czołowych ligach Europy (angielska, niemiecka, włoska, hiszpańska i francuska) nikt jeszcze nie miał tak świetnego startu sezonu. 11 pierwszych spotkań udało się wygrać tylko Tottenhamowi Hotspur w edycji 1960/61.



W sobotę Thierry Henry spróbuje wygrać pierwszy mecz jako szkoleniowiec AS Monaco. Drużyna z Księstwa, zajmująca dopiero przedostatnie miejsce w tabeli, zagra na wyjeździe z plasującym się na czwartej pozycji Reims.

Źródło: PAP/EPA Tym razem piłkarze PSG pokonali Lille