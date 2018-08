Wielki wieczór Zielińskiego. Milan padł po jego golach





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Zieliński bohaterem Napoli

Niesamowite emocje we Włoszech. Napoli przegrywało już 0:2 z Milanem. Później gospodarzy natchnął Piotr Zieliński. Reprezentant Polski wbił dwa gole, a zwycięskiego na 3:2 dołożył Dries Mertens. Grande Zieliński.

Carlo Ancelotti z przytupem wrócił do ligi włoskiej, zwyciężając na stadionie Lazio w pierwszej kolejce. W drugiej do Neapolu przyjechał Milan. 59-letni trener w sobotę przeżył wyjątkowy wieczór. Z jednej strony witał się z kibicami Napoli, z drugiej debiut przypadł na mecz z byłym klubem.

Ronaldo znów bez gola. Juve wygrało, strzelali inni Juventus znów... czytaj dalej » Dla Ancelottiego wyjątkowym. W Milanie rządził przez osiem lat. Wygrał wszystko, co było do wygrania. W kraju mistrzostwo, Puchar i Superpuchar. W Europie dwukrotnie sięgnął po Ligę Mistrzów i Superpuchar. Dołożył jeszcze Klubowe Mistrzostwo Świata. Włoch później pracował w Chelsea, PSG, Realu i Bayernie. W każdym kraju sięgał po trofea.

Dogonił Bońka

W Neapolu przejął schedę po Maurizio Sarrim, który nie zdołał przełamać hegemonii Juventusu. Turyńczycy w sobotę uporali się z Lazio, a Napoli było o włos od potknięcia.

W 15. minucie Fabio Borini zagrał piłkę do Giacomo Bonaventury. Pomocnik Milanu uderzył efektownie z powietrza prosto do bramki. Goście później dalej przeważali. Przy okazji mądrze się bronili. Co prawda próbowali strzelać i Jose Callejon, i Piotr Zieliński, ale bez efektu. Bliżej wyrównania przed przerwą był za to Arkadiusz Milik. Próbę polskiego napastnika z trudem wybił Gianluigi Donnarumma.

Źródło: PAP/EPA Bonaventura świętuje



Goście kolejny cios zadali w minucie 49. Suso podał do Davide Calabrii, a ten strzelił przy słupku. Napoli tym razem odpowiedziało błyskawicznie. Zieliński idealnie przymierzył lewą nogą. Reprezentant Polski uczcił swój 156. występ w Serie A. Tyle ma dotychczasowy rekordzista Zbigniew Boniek, były piłkarz Juventusu i Romy, dziś prezes PZPN.

Milan padł

Zieliński za moment nieznacznie chybił. Gospodarze przejęli inicjatywę. Parli po wyrównującą bramkę. Udało się w 67. minucie. Zieliński ponownie kopnął z dystansu. Jeszcze efektowniej niż za pierwszym razem, bo z powietrza.

Polak lubi grać z Milanem. To jego czwarta bramka przeciwko tej drużynie. Zieliński w ten sposób odwdzięcza się Ancelottiemu za zaufanie. Włoch od początku sezonu na niego stawia. I jak na razie żałować nie może.

W 80. minucie Napoli dopięło swego. Wynik po szalonej pogoni ustalił Mertens po podaniu Allana.

Źródło: PAP/EPA Zieliński uratował swój zespół



MECZE 2. KOLEJKI:

Juventus - Lazio2:0

Napoli - Milan 3:2

niedziela

SPAL - Parma

Fiorentina - Chievo

Frosinone - Bologna

Genoa - Empoli

Inter - Torino

Udinese - Sampdoria

poniedziałek

Roma - Atalanta