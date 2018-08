Zniknął na dwa miesiące. Piłkarz Realu w końcu się odnalazł





Miał wrócić do Realu z wypożyczenia, ale słuch po nim zaginął na długie tygodnie. Fabio Coentrao dopiero po rozpoczęciu sezonu ligi hiszpańskiej stawił się w ośrodku treningowym Królewskich.

30-letni Coentrao ostatni występ zaliczył 20 maja w finale Pucharu Portugalii. Sporting Lizbona z nim w podstawowym składzie niespodziewanie przegrał 1:2 z Desportivo das Aves.

21 czerwca zawodnik opublikował jeszcze swoje zdjęcie w mediach społecznościowych. We wpisie m.in. podziękował kibicom Sportingu za wsparcie. Dodał, że do czerwca 2019 roku obowiązuje go kontrakt z Realem, choć zaznaczył, że jego przyszłość wyjaśni się w odpowiednim czasie.

Zareagował po artykule

Ale słuch po nim zaginął. Po urlopie nie pojawił się w Valdebebas, ośrodku treningowym Królewskich. Nikt w klubie nie wiedział, co się z nim dzieje, o czym doniosło środowe wydanie dziennika "AS".

Według madryckiej gazety portugalski obrońca miał ponoć pracować pod okiem trenera personalnego w swojej posiadłości w La Finca. Na luksusowym osiedlu mieszkają największe gwiazdy Realu, politycy, biznesmeni czy celebryci.

"AS" zwrócił uwagę, że Coentrao przez 62 dni był nieaktywny w mediach społecznościowych. Był, bo w odpowiedzi na artykuł piłkarz pokazał zdjęcia z Valdebebas, gdzie ćwiczył indywidualnie z trenerem od przygotowania fizycznego Javierem Mallo.



Training session

Real Madrid

Press pic.twitter.com/jrT6CAm0PY — Fabio Coentrao (@Fabio_Coentrao) 22 sierpnia 2018





Zrezygnował z mundialu

Królewscy pod wodzą nowego trenera Julena Lopeteguiego sezon już rozpoczęli. W Superpucharze Europy ulegli Atletico (2:4), w niedzielę pokonali w ligowych rozgrywkach Getafe (2:0).

Real najchętniej pozbyłby się Coentrao, który rocznie inkasuje cztery miliony euro. Dziennik "AS" wyliczył, że utrzymanie Portugalczyka przez siedem lat kosztowało klub 55 milionów euro, z czego 30 wydano na transfer z Benfiki Lizbona, a 25 pochłonęła pensja.

Coentrao poprzedni sezon spędził w Sportingu. Wcześniej był wypożyczony do AS Monaco. W Realu, choć zdobywał trofea, m.in. mistrzostwo kraju czy Ligę Mistrzów, nigdy nie należał do pierwszoplanowych postaci. Jego karierę wyhamowały liczne kontuzje.

Z tego powodu zabrakło go w kadrze Portugalii na Euro 2016. Z wyjazdu na tegoroczne mistrzostwa świata zrezygnował sam, tłumacząc, że nie jest w odpowiedniej dyspozycji fizycznej. Do tej pory w reprezentacji wystąpił 52 razy, strzelił pięć goli.