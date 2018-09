Pokłócili się o wykonanie karnego, potem go zmarnowali. Jagiellonia wywozi remis





Foto: Grzegorz Michałowski / PAP | Video: Grzegorz Michałowski / PAP Jagiellonia zremisowała w Płocku 1:1

Im bliżej ostatniego gwizdka, tym goście z Białegostoku bardziej starali się o zwycięskiego gola. Nie dali rady. Jagiellonia zremisowała w Płocku z Wisłą 1:1. Miedź Legnica na własnym terenie pokonała 2:0 Zagłębie Lubin.

W ostatnim meczu poprzedniego sezonu Wisła Płock przegrała z Jagiellonią w Białymstoku i zajęła piąte miejsce w tabeli, przez co została pozbawiona gry w pucharach na rzecz Górnika Zabrze.

Przed tygodniem Wisła pokonała Legię w Warszawie 4:1, zaś Jagiellonia przed własną publicznością uległa 2:3 Miedzi Legnica.

Sam na sam w słupek

Lech ledwo się uratował. Znów bez zwycięstwa Kolejny mecz... czytaj dalej » Przez pierwszy kwadrans niewiele działo się na murawie - brakowało strzałów, a jeśli już były, to niecelne. W 15. minucie dość niespodziewanie płocczanie stworzyli bardzo groźną sytuację. Alan Uryga głową podał idealnie do wybiegającego na pozycję zza linii obronnej Ricardinho, który znalazł się w sytuacji sam na sam i z pierwszej piłki trafił w słupek.



W 23. minucie w bardzo dobrej sytuacji był z kolei piekielnie szybki Przemysław Frankowski, ale w ostatniej chwili skiksował.



Po akcji gości zaatakowali Nafciarze. Adam Dźwigała podał na skrzydło do Damiana Szymańskiego, ten przedłużył do Giorgiego Merebaszwilego, który dośrodkował na głowę Ricardinho. Gol. Szósty w wykonaniu Brazylijczyka.

Prosto w bramkarza

W 41. minucie Frankowski nabił piłkę na rękę Damiana Rasaka, sędzia nakazał grać dalej, ale za chwilę zatrzymał akcję i sprawdził VAR. Ostatecznie pokazał na jedenastkę. O wykonanie rzutu karnego pokłócili się Roman Bezjak i Arvydas Novikovas, który sprzeczkę wygrał. Podszedł do piłki i strzelił prosto w Daehnego, który chwilę później złapał także dobitkę.



Po przerwie obie drużyny zaczęły z impetem. W 55. minucie rzut rożny wykonywał Guilherme Haubart Sitya, piłka poszybowała na głowę Lukasa Klemenza. 1:1. To wyraźnie podcięło skrzydła płocczanom, pozwalali teraz rywalom na stwarzanie groźnych sytuacji.



W końcówce piłkarze Jagiellonii bardzo starali się zmienić wynik. Bezskutecznie.

W rozgrywanym w tym samym czasie meczu w Legnicy miejscowa Miedź 2:0 pokonała Zagłębie Lubin, po golach Marquitosa i Petteriego Forsella.

Źródło: Maciej Kulczyński / PAP Miedź pokonała u siebie Zagłębie 2:0

Wisła Płock - Jagiellonia Białystok 1:1 (1:0)



Bramki: 1:0 Ricardinho (24-głową), 1:1 Lukas Klemenz (55-głową).



Wisła: Thomas Daehne - Alan Uryga, Igor Łasicki, Adam Dźwigała, Marcin Warcholak - Mateusz Szwoch (59. Nico Varela), Damian Rasak, Damian Szymański, Dominik Furman (86. Semir Stilic), Giorgi Merebaszwili - Ricardinho (75. Jakub Łukowski).



Jagiellonia: Marian Kelemen - Jakub Wójcicki, Lukas Klemenz, Nemanja Mitrovic, Guilherme Sitya - Arvydas Novikovas (67. Karol Świderski), Bartosz Kwiecień, Martin Pospisil (86. Mile Savkovic), Taras Romanczuk, Przemysław Frankowski - Roman Bezjak (80. Patryk Klimala).



Miedź Legnica - KGHM Zagłębie Lubin 2:0 (1:0)



Bramki: 1:0 Marquitos (23), 2:0 Petteri Forsell (90).



Miedź: Anton Kanibołocki - Paweł Zieliński, Tomislav Bozic, Kornel Osyra, Artur Pikk - Henrik Ojamaa, Rafał Augustyniak, Omar Santana (49. Borja Fernandez), Marquitos (88. Adrian Purzycki), Fabian Piasecki (59. Wojciech Łobodziński) - Petteri Forsell.



Zagłębie: Dominik Hładun - Alan Czerwiński, Maciej Dąbrowski, Lubomir Guldan (46. Sasa Balic), Daniel Dziwniel - Łukasz Janoszka (46. Damjan Bohar), Jakub Tosik, Filip Jagiełło, Filip Starzyński, Bartłomiej Pawłowski - Patryk Tuszyński (66. Jakub Mares).