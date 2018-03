Kolejna tragedia w piłce. 18-latek znaleziony martwy





Foto: Thomas Rodriguez/Facebook Thomas Rodriguez miał ledwie 18 lat

Kolejna bardzo smutna wiadomość w świecie piłki nożnej. W nocy z czwartku na piątek zmarł 18-letni obrońca drugoligowego francuskiego Tours Thomas Rodriguez. Przyczyna jego śmierci nie jest na razie znana.

W oświadczeniu Tours czytamy, że nastoletni piłkarz został znaleziony martwy, ale nie podano dokładnie gdzie. Spotkanie jego klubu z Valenciennes, które miało zostać rozegrane w ten weekend zostało przełożone.

Pogrążeni w smutku

"Z największym bólem klub Tours informuje o odejściu młodego Thomasa Rodrigueza, który zmarł w nocy z 8 na 9 marca" - napisano w oświadczeniu klubu.

"Klub jest rozbity tragedią, która pogrążyła nas w smutku. Przekazujemy najgłębsze kondolencje i wyrazy wsparcia rodzinie, członkom drużyny i przyjaciołom. Thomas spoczywaj w pokoju" - dodano.





Chilijczyk rozpoczął piłkarską przygodę w 2007 roku od drużyny FC Plateau do lat dziewięciu. Młody gracz spędził tam pięć lat, odnosząc dość duże sukcesy indywidualne. Jego dobra gra i pracowitość sprawiły, że zaczął otrzymywać szanse od coraz lepszych zespołów, dołączając ostatecznie do Tours FC.



We francuskiej ekipie grał w drużynie rezerw, ale zapowiadano, że zrobi wielką karierę.

Wcześniej Astori

To kolejna w ostatnich dniach podobna tragedia. W nocy z soboty na niedzielę zmarł we śnie 31-letni kapitan włoskiej Fiorentiny Davide Astori.

Przyczyny śmierci Włocha były naturalne.