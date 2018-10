Złota Piłka bez Lewandowskiego. Zabrakło go nawet w szerokim gronie





Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski i gracz Bayernu Monachium, nie znalazł się na liście 30 piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika na świecie w 2018 roku.

Organizatorem prestiżowego plebiscytu jest "France Football". Francuski magazyn całe zestawienie opublikował w poniedziałek, odkrywając przez cały dzień kolejne nazwiska w kolejności alfabetycznej. Na liście po raz pierwszy od 2014 roku zabrakło polskiego napastnika.

Kadra się zjechała. Lewandowski tylnym wejściem W Katowicach... czytaj dalej » Lewandowski nigdy nie zbliżył się do głównej nagrody. Najwyżej był w 2015 - czwarty. Później zajmował kolejno 16. (2016) i 9. miejsce (2017).

Wyniki sprzed dwóch lat określił "kabaretem". Polak trafił na epokę Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Oni toczyli swój prywatny wyścig, przez lata wymieniali się trofeum.

Teraz, gdy ich hegemonia wydaje się być zagrożona (Luka Modrić wygrał tegoroczny plebiscyt FIFA i jest głównym faworytem do Złotej Piłki), kapitana Biało-Czerwonych zabrakło nawet wśród nominowanych.

Owszem, w Bayernie świętował mistrzostwo Niemiec i koronę króla strzelców, ale Ligi Mistrzów nie podbił. Do tego doszedł katastrofalny występ reprezentacji na mistrzostwach świata.

Wybór dziennikarzy

W głosowaniu biorą udział dziennikarze sportowi. W tym roku po raz pierwszy zostanie też przyznana nagroda dla najlepszej zawodniczki oraz dla najlepszego piłkarza do lat 21. Rozstrzygnięcie plebiscytu odbędzie się na specjalnej gali 3 grudnia. W zeszłym roku zwyciężył Ronaldo.



We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondorpic.twitter.com/M01sH5gspj — #ballondor (@francefootball) 8 października 2018





Lista piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki:

Sergio Aguero (Argentyna/Manchester City), Alisson Becker (Brazylia/AS Roma, Liverpool), Gareth Bale (Walia/Real Madryt), Karim Benzema (Francja/Real Madryt), Edinson Cavani (Urugwaj/Paris Saint-Germain), Thibaut Courtois (Belgia/Chelsea Londyn, Real Madryt), Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt, Juventus Turyn), Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City), Roberto Firmino (Brazylia/Liverpool), Diego Godin (Urugwaj/Atletico Madryt), Antoine Griezmann (Francja/Atletico Madryt), Eden Hazard (Belgia/Chelsea Londyn), Isco (Hiszpania/Real Madryt), Harry Kane (Anglia/Tottenham Hotspur), N'Golo Kante (Francja/Chelsea Londyn), Hugo Lloris (Francja/Tottenham Hotspur), Mario Mandzukic (Chorwacja/Juventus Turyn), Sadio Mane (Senegal/Liverpool), Marcelo (Brazylia/Real Madryt), Kylian Mbappe (Francja/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentyna/Barcelona), Luka Modric (Chorwacja/Real Madryt), Neymar (Brazylia/Paris Saint-Germain), Jan Oblak (Słowenia/Atletico Madryt), Paul Pogba (Francja/Manchester United), Ivan Rakitic (Chorwacja/Barcelona), Sergio Ramos (Hiszpania/Real Madryt), Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Luis Suarez (Urugwaj/Barcelona), Raphael Varane (Francja/Real Madryt).