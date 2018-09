Siedmiolatka oczarowała hymnem. Zlatan zachwycony





»

Stanąć na boisku i zaśpiewać hymn Stanów Zjednoczonych w obecności ponad 25 tysięcy widzów? Z pewnością nie jest to łatwe zadanie. Chyba że ma się siedem lat i niesamowity talent. Pochwalił nawet sam Zlatan Ibrahimović.

To już tradycja, że meczom ligowym w Stanach Zjednoczonych towarzyszy uroczyste odśpiewanie hymnu USA "Star-Spangled Banner". Przed spotkaniem 30. kolejki piłkarskich rozgrywek w tym kraju MLS Los Angeles Galaxy - Seattle Sounders postanowiono dać szansę młodej, ale jakże utalentowanej już piosenkarce. Pół tysiąca goli Ibrahimovicia. Ten ostatni - niesamowity Zlatan... czytaj dalej »

"Legenda i MVP"

Malea Emma Tjandrawidjaja jest Amerykanką z indonezyjskimi korzeniami, mieszka w Los Angeles z rodzicami i starszym bratem. Według strony internetowej MLS została wyłoniona w konkursie organizowanym przez klub z Kalifornii.

Gdy piłkarze obu drużyn stali już na płycie boiska, ona weszła na murawę i dała próbkę swoich możliwości. Zrobiła to, jakby była to najłatwiejsza rzecz na świecie.

Spektakl był niezwykły. Klub z Los Angeles napisał o występie: "jeden z najlepszych występów w historii StubHub Center", a o niej: "klubowa legenda". Dziewczynka zachwyciła nawet samego Zlatana Ibrahimovicia. Napastnik Galaxy przyznał jej na Twitterze tytuł "MVP meczu", jaki zarezerwowany jest dla najbardziej wartościowego gracza.



MVP of the game! https://t.co/eZ2WdQsVN7 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2018

Doszło też do wspólnego spotkania ze szwedzkim snajperem. Występ dziewczynki musiał go natchnąć, bo ten już w 9. minucie strzelił pierwszego gola. Jego Galaxy wygrało 3:0.