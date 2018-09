Pół tysiąca goli Ibrahimovicia. Ten ostatni - niesamowity





Foto: Nick Turchiaro-USA TODAY Sports/Forum | Video: Instagram, PAP/EPA, Wikipedia Zlatan strzelał dla wielu klubów

Zlatan Ibrahimović znów ma się czym pochwalić. Jego Los Angeles Galaxy przegrało wyjazdowe spotkanie z Toronto FC 3:5, ale najlepszy szwedzki piłkarz ostatnich lat zdobył w nim swoją 500. bramkę w karierze.

Dobiegała końca pierwsza połowa. Gospodarze prowadzili już 3:0. Zlatan namierzył podanie zmierzające w pole karne, w akrobatycznym stylu złożył się do strzału i posłał piłkę do siatki.



ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv — LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 września 2018





W ten sposób trafić potrafi niewielu, ale akurat w przypadku Szweda nie jest to nowością. Oklaskiwali go nawet kibice Toronto.

Po przerwie amerykańska drużyna zdołała doprowadzić do remisu 3:3, lecz końcówka należała do gospodarzy, którzy zdobyli jeszcze dwie bramki. Po końcowym gwizdku wynik zszedł jakby na drugi plan. Swoim osiągnięciem Szwed szybko pochwalił się w mediach społecznościowych.



500 pic.twitter.com/EObuJwoaMA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 16 września 2018





Liverpool przegonił demony Wembley. Tottenham obudził się za późno Liverpool wciąż... czytaj dalej » Skromnością nie grzeszył też podczas pomeczowych wywiadów. Gdy przepytujący go reporter przyznał w pewnym momencie, że nigdy nie widział, aby kibice gospodarzy oklaskiwali rywala po jakimś zagraniu, Szwed odparł: to nie pierwszy raz, gdy otrzymuję owację na stojąco od fanów przeciwnej drużyny.

Gole na całym świecie

Jak wyliczyli statystycy, 36-letni Ibrahimović dołączył do Argentyńczyka Lionela Messiego i Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Tylko oni, jeśli chodzi o aktywnych zawodników, mają na koncie co najmniej pół tysiąca trafień.



W barwach LA Galaxy zdobył 17 bramek. Wcześniej strzelał gole dla Malmoe (18), Ajaksu Amsterdam (48), Juventusu Turyn (26), Interu Mediolan (66), Barcelony (22), Milanu (56), Paris SG (156) i Manchesteru United (29). W szwedzkiej reprezentacji zanotował 62 trafienia.