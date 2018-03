Galaktyczne powitanie "Ibry" w Los Angeles





Foto: Reuters | Video: Reuters Zlatan Ibrahimović dotarł do Los Angeles

Zlatan Ibrahimović dotarł za ocean. Szwed podpisał w ostatnich dniach kontrakt z występującym w MLS Los Angeles Galaxy, a kibicie tej drużyny zgotowali mu kapitalne powitanie.

Jeszcze w zeszłym tygodniu słynny "Ibra" był piłkarzem Manchesteru United. Pobyt w Anglii był jednak dla niego bardzo trudny przez kontuzję. W minionym sezonie znaczną część rozgrywek stracił przez uraz kolana, a ostatnio - z tego samego powodu - nie grał od grudnia.

W swoim stylu

W marcu w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje, że piłkarz rozstanie się z Czerwonymi Diabłami i trafi do MLS. Szybko znalazły one potwierdzenie i Zlatan trafił do Galaxy. Szwed nie byłby sobą, gdyby z nową drużyną nie przywitał się po swojemu, czyli efektownie. I tak w "Los Angeles Times" znalazło się ogłoszenie piłkarza.

"Drogie Los Angeles. Nie ma za co" - napisał w swoim stylu w reklamie Ibrahimović.

Źródło: Los Angeles Times "Ibra" zareklamowany w LA Times

Późna pora nie przeszkodziła

W czwartkowy wieczór gwiazdor wylądował w LA. Tam - mimo późnej pory - czekały na niego setki fanów. Choć powitanie trwało tylko kilka minut, to wyraźnie zrobiło na piłkarzu wrażenie. Były piski, klubowe przyśpiewki, wspólne zdjęcia i autografy.

Za Zlatanem długa i wyczerpująca podróż, a czasu na odpoczynek nie ma wiele. Debiut w nowych barwach może zaliczyć już w najbliższy weekend.

36-letni Ibrahimović ma za sobą bardzo bogatą karierę w Europie. Grał m.in. w Interze, Juventusie, Milanie, Barcelonie i PSG. W reprezentacji Szwecji zagrał 116 razy i strzelił 62 gole. Z kadrą rozstał się po Euro 2016.