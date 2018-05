Real Madryt bez trenera, Zidane zrezygnował





Zinedine Zidane zrezygnował w funkcji trenera Realu Madryt. O swojej decyzji blisko 46-letni Francuz poinformował w czasie czwartkowej konferencji prasowej.

Zobacz wyjątkowe animacje goli z finału Ligi Mistrzów W finale Ligi... czytaj dalej » W ostatnią sobotę prowadzeni przez Zidane'a Królewscy ograli 3:1 Liverpool w wielkim finale Ligi Mistrzów. Dla Realu oraz szkoleniowca był to trzeci triumf z rzędu w tych rozgrywkach.

Potrzebny inny głos

- To dobry moment, by się rozstać. I dla mnie, i dla klubu. Ta drużyna nadal powinna wygrywać, więc zmiana jest konieczna. Po tych trzech latach Real potrzebuje innego głosu, innych metod pracy. Dlatego zdecydowałem się na taki krok - oświadczył Zidane.

Przyznał, że nie było to łatwe. - Kocham ten klub bardzo. Prezes dał mi wszystko, a ja zawsze będę za to wdzięczny - wyznał Francuz.



Prezes Florentino Perez obecny był na konferencji. Podkreślił, że nawet on jest zaskoczony.

Madrycką ekipę Zidane objął 4 stycznia 2016 roku, przejmując obowiązki Rafaela Beniteza. Wcześniej w sezonie 2013-14 pełnił funkcję asystenta, gdy drużynę prowadził Włoch Carlo Ancelotii. Przez następne kilkanaście miesięcy prowadził zespół rezerw.

W czwartek podkreślił, że na razie nie jest zainteresowany nową pracą.

Oglądaj Wideo: Hadi Abyar/Tasnim/CC BY 4.0/tvn24 "Z pewnością to duże zaskoczenie"