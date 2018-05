Zidane żartuje z rywala. "Był trochę gorszy ode mnie"





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters TV Od Cristiano Ronaldo będzie wiele zależeć w finale LM

Trener Realu Madryt Zinedine Zidane docenia klasę szkoleniowca Liverpoolu Juergena Kloppa, choć pozwolił sobie na delikatny żart z rywala, z którym zmierzy się w sobotę w Kijowie w finale Ligi Mistrzów.

Na pytanie o różnice i wspólne punkty z Kloppem, Zidane najpierw odpowiedział pytaniem.

- Chcecie wiedzieć, jakimi byliśmy piłkarzami? - zagaił Francuz.



- On był trochę gorszy ode mnie, choć nie taki zły - dodał po chwili, wywołując ogólną wesołość na sali konferencyjnej Stadionu Olimpijskiego.

"Szanuję tego pana"

Zidane był mistrzem świata i Europy, grał w największych klubach europejskich, jak Juventus Turyn i Real Madryt. Otrzymywał najbardziej prestiżowe nagrody indywidualne, włącznie ze Złotą Piłką w 1998 roku. Z kolei Klopp występował głównie w drugiej lidze niemieckiej.



- Jako trener mam dużo szacunku do tego pana, który ma ogromne doświadczenie. To, co osiągnął w piłce nożnej, jest fenomenalne. Nie mogę powiedzieć co nas łączy, ponieważ każdy człowiek jest inny, ale szanuję go. To jest pewne - dodał w tonie poważniejszym.

Źródło: PAP Real w pełnej gotowości

Presja to dobry znak

Wcześniej Klopp w tej samej sali komplementował Zidane'a, mówiąc o jego walecznym charakterze i oceniając go jako trenera "błyskotliwego".



Zidane przyznał, że przed finałem nie odczuwa presji.



- Dzisiaj nie czuję się zdenerwowany. Przeciwnie, jestem szczęśliwy, że przede mną kolejny finał. Jeśli odczuwam lekką presję, to tym lepiej. To dobry znak - podkreślił opiekun Królewskich, który ma szansę - jako pierwszy szkoleniowiec w historii - wygrać Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu.



- Nie jesteśmy faworytami, ale Liverpool też nie jest. Szanse są 50 na 50, jak zawsze w finałach - dodał.



Najważniejsze spotkanie Champions League rozpocznie się w sobotę o 20.45.