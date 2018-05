Pierwsze zgrupowanie bez "Lewego" i Piszczka. W planach wizyta u prezydenta





W rozpoczynającym się w poniedziałek w Juracie pierwszym przed mistrzostwami świata zgrupowaniu reprezentacji nie wezmą udziału Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. Poza treningami piłkarze mają w planie także wizytę na Helu u prezydenta Andrzeja Dudy i koncert.

Do mundialu w Rosji reprezentacja Polski przygotowuje się takim samym cyklem jak dwa lata temu do Euro we Francji. W planie są dwa zgrupowania: w Juracie i Arłamowie.



- Pierwszy obóz również będzie miał trochę luźniejszy charakter. Zawodnicy będą nie tylko trenować, ale mają się także regenerować po trudach ligowego sezonu. I podobnie jak dwa lata temu kadrowiczom mogą towarzyszyć rodziny i partnerki – powiedział rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

Będą dojeżdżać

W piątek selekcjoner Adam Nawałka zmniejszył do 32 osób kadrę na mistrzostwa świata, ale nie wszyscy zawodnicy z tego grona pojawią się w Juracie. Wiadomo, że na pierwszym zgrupowaniu, które potrwa od poniedziałku do soboty, zabraknie Lewandowskiego i Piszczka.

Nawałka przygotowuje reprezentację do drugiej wielkiej imprezy



W hotelu Bryza pozostali zawodnicy nie stawią się jednak w komplecie w poniedziałek. Później zapewne dotrą piłkarze występujący w ekstraklasie. Kilku z nich - Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Krzysztof Mączyński i Sebastian Szymański z Legii Warszawa, bądź Przemysław Frankowski z Jagiellonii Białystok, będą fetować mistrzostwo Polski.



Później dotrze także grający w poniedziałek rewanżowy barażowy mecz o pozostanie w Bundeslidze Jakub Błaszczykowski z Wolfsburga. Z kolei w barażach o awans do włoskiej ekstrakasy znalazło się Palermo, w którym gra Paweł Dawidowicz. Decydujące spotkania zaplanowano 30 maja i 3 czerwca.



- Zgrupowania nie rozpoczniemy w poniedziałek w pełnym składzie, bo zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z selekcjonerem zawodnicy mogą docierać do Juraty także w kolejnych dniach. Nie ma natomiast kłopotów z Pawłem, bo powołani na mistrzostwa świata zawodnicy muszą być do dyspozycji swoich reprezentacji. To już problem lig danych krajów, które tak ustaliły terminarz swoich rozgrywek – wyjaśnił Kwiatkowski.

Treningi, rowery, koncert...

Podczas obozu w Juracie zawodnicy mają przewidziane cztery treningi na boisku w pobliskiej Jastarni (będą dojeżdżać na nie rowerami). Pierwsze zajęcia wyznaczono w środę, ale tego dnia zawodnicy jeszcze raz opuszczą hotel.



- Po południu udajemy się na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą do jego rezydencji na Helu. W czwartek zostajemy w hotelu, bo wieczorem mamy zaplanowany koncert. Wykonawcy nie zdradzę, bo to też jest niespodzianka – dodał.



28 maja w Arłamowie rozpocznie się już "właściwe" zgrupowanie. Ostateczny, 23-osobowy skład kadry selekcjoner ma ogłosić 4 czerwca. Potem czekają ją dwa mecze kontrolne - z Chile (Poznań) i Litwą (Warszawa).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018

32-osobowa szeroka kadra na mundial:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa)

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendby IF).