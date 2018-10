Zgoda na milczenie i podpis Ronaldo. Opublikowano dokumenty





Niemiecki magazyn "Der Spiegel" pokazał dokumenty z kolejnymi szczegółami na temat rzekomego gwałtu Cristiano Ronaldo. Jedno z pism to ugoda, zgodnie z którą skarżąca go dziś kobieta w zamian za odpowiednią sumę obiecała milczeć w sprawie nocy w Las Vegas.

Gruboskórny Ronaldo. Strzelił, a Juventus znów wygrał Osiem meczów,... czytaj dalej » Kathryn Mayorga pozew złożyła pod koniec września. Dotyczy wydarzeń z 12 na 13 czerwca 2009 roku. Amerykanka, wówczas 26-letnia, utrzymuje, że miała zostać zgwałcona przez Ronaldo, który lada chwila miał zamienić Manchester United na Real Madryt i stać się jednym z dwóch największych piłkarzy najnowszej historii futbolu.



Mayorga następnego dnia zgłosiła się na policję. Sprawa później przycichła, bo prawnicy Portugalczyka w 2010 roku zawarli ugodę z kobietą. Poza sądem Amerykanka otrzymała 375 tysięcy dolarów.



Piłkarz oskarżeniom zaprzecza i twierdzi, że do stosunku seksualnego doszło, ale za obopólną zgodą, a cała sytuacja to próba wypromowania się na jego nazwisku. "Gwałt to odrażające przestępstwo, które jest sprzeczne z tym, kim jestem i w co wierzę. Nie będę brał udziału w medialnym spektaklu" - ogłosił.

Pieniądze za milczenie

Sprawę domniemanego gwałtu ujawnił "Der Spiegel", w rozmowie z którym Mayorga opisała szczegóły nocy z Las Vegas. Niemiecki tygodnik poszedł krok dalej i na swojej stronie opublikował serię dokumentów, z których ma wynikać, że piłkarz i kobieta faktycznie zawarli ugodę.

Na piśmie jest mowa o wspomnianej kwocie za zachowanie milczenia, ale przede wszystkim widnieją podpisy Portugalczyka, domniemanej ofiary gwałtu oraz ich adwokatów.

Źródło: spiegel.de Fragment ugody

"Skarżyła się, że ją zmusiłem"

W dokumencie strony występują pod pseudonimami "Topher", "Mr. D" (według "Der Spiegel" to Ronaldo) i "Ms. P" (Mayorga). Portugalczyk miał się zobowiązać do przekazania kobiecie wyników testu na choroby przenoszone drogą płciową, które miały ją uspokoić i potwierdzić, że doszło do stosunku bez zabezpieczenia.



"Der Spiegel" zamieścił również dwie wersje kwestionariusza sporządzonego przez adwokatów piłkarza. W pierwszym Ronaldo na jedno z pytań miał odpowiedzieć: "skarżyła się, że ją zmusiłem", a na inne: "powiedziała 'nie' i 'stop' parokrotnie". Z drugiego, wypełnionego trzy miesiące później, wynika, iż CR7 zmienił stanowisko. Jest tam mowa o tym, że doszło do stosunku, ale "nie" ze strony kobiety miało nie paść.



Trzecim pismem opublikowanym przez niemiecką redakcję jest raport policji w Las Vegas, który miano sporządzić kilka godzin po domniemanym gwałcie. Wynika z niego, że "kobieta płakała i odmawiała podania nazwiska mężczyzny, powiedziała tylko, że to sportowiec i celebryta".

Dziennikarze "Der Spiegel" nie mają wątpliwości. "Nie ma powodów, aby wątpić w autentyczność tych dokumentów. Nawet prawnicy Ronaldo do tej pory tego nie zrobili" - podsumowali.

Źródło: spiegel.de Odpowiedzi, jakich Ronaldo miał udzielić swoim prawnikom

W kadrze nie zagra, nerwowi sponsorzy

Cristiano Ronaldo w ostatnim ligowym meczu strzelił gola dla Juventusu. Na październikowe spotkania reprezentacji nie został jednak powołany. Powodu nie podano, choć selekcjoner Portugalii przyznał, że taką decyzję podjęto po rozmowie z udziałem jego, piłkarza i prezesa piłkarskiej federacji.



Amerykańscy sponsorzy Portugalczyka, firmy Nike i Electronic Arts, przed kilkoma dniami wyrazili zaniepokojenie z powodu zamieszania. Ta druga, producent gry z serii FIFA, usunęła piłkarza z materiałów promocyjnych.