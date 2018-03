Zepsuł popiersie Ronaldo, dostał drugą szansę. "Wróciłem"





Rok temu zasłynął jako autor popiersia Cristiano Ronaldo, z którego śmiał się cały świat. Teraz zmierzył się z projektem po raz drugi. O portugalskim artyście Emmanuelu Santosie znowu głośno.

Ronaldo wreszcie podobny do siebie Real Madryt... czytaj dalej » Rok temu ten magiczny moment jakim było odsłonięcie pomnika Cristiano Ronaldo zamienił się dla artysty w koszmar - choć sam sportowiec i uczestnicy ceremonii nagrodzili pracę rzeźbiarza oklaskami. W internecie pojawiło się jednak około miliona komentarzy, które nie zostawiły suchej nitki na podobiźnie Ronaldo i na jej autorze.

"To wygląda przerażająco", "To najgorsze, co dzisiaj widziałem", "Tak wyglądałoby dziecko Cristiano Ronaldo i Wayne'a Rooneya", "Teraz Ronaldo będzie musiał z tym żyć" -to tylko niektóre komentarze podsumowujące portugalskie dzieło sztuki Santosa.

Artystyczna rehabilitacja

Teraz, portal Bleacher Report pozwolił Emanuelowi Santosowi na rehabilitację. I chyba nie żałuje. - Wróciłem - powiedział uśmiechnięty Santos jeszcze podczas rzeźby.

- Zastanawiałam się, co mądrego mogłabym powiedzieć w takiej chwili, ale nie jestem w stanie. Cieszę się, że udało nam się namówić artystę, żeby zrobił drugie podejście do stworzenia podobizny Cristiano Ronaldo - relacjonowała dziennikarka CNN.



Emmanuel Santos, the chap who did the awful Ronaldo bust, was challenged to do another one and accepted.



Problem is, while the new one is a much better looking statue, it somehow looks less like Ronaldo than the original! pic.twitter.com/MO4wtvb3W6 — Alexander Cruz Vidal (@ACruzVidal) March 29, 2018