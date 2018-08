Największy powrót od 33 lat. Piłkarze Zenita dokonali niemożliwego





Foto: PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV | Video: PAP/EPA Zenit gra dalej

Nieprawdopodobny wyczyn piłkarzy Zenita Sankt Petersburg. Rosyjska ekipa przegrała pierwszy mecz III rundy eliminacji Ligi Europy z Dynamem Mińsk 0:4, a mimo to potrafiła odwrócić losy rywalizacji i awansować do kolejnej fazy. W tych rozgrywkach to największy powrót od 33 lat.

Rosjanie pojechali na Białoruś pewni swego, w roli murowanego faworyta. I chyba to ich zgubiło, bo dostali lanie. Dynamo wygrało 4:0 i wydawało się, że awans ma niemal w kieszeni. W rewanżu trzeba było jedynie obronić potężną zaliczkę.

Sześć goli w dziesięciu

Minął tydzień, a drużyny jakby zamieniły się umiejętnościami. W Petersburgu Zenit grał wreszcie tak, jak się od niego oczekiwało. Strzelił gola, potem drugiego, ale na 18 minut przed końcem z boiska wyleciał Leandro Paredes. Sytuacja trudna - do końca niewiele, trzeba strzelić dwa gole, a rywal ma o jednego zawodnika więcej. Niejedni by się poddali, ale nie Zenit.

Ostateczna kompromitacja. Luksemburczycy wyrzucili Legię Stało się. Legię... czytaj dalej » Sprawy w swoje ręce wziął Artiom Dziuba, rosyjski bohater niedawnego mundialu. Snajper trafił na 3:0, potem na 4:0 i stało się to, co w teorii nie miało prawa się wydarzyć. Była dogrywka. A w niej kolejny rollercoaster - gola wbiło Dynamo, więc gospodarze potrzebowali kolejnych dwóch. Problemy? Nic z tych rzeczy. Trafił Sebastian Driussi, później znowu Dziuba i było 6:1, w dwumeczu 6:5. Zenit miał to, do czego dążył, ale było mu mało. W doliczonym czasie kolejne bramki zdobył Robert Mak. 8:1, czyste szaleństwo, ekipa Siergieja Siemaka zostaje w Europie!

Warto podkreślić, że rosyjska drużyna aż sześć goli strzeliła w osłabieniu.

Zenit jak Real

Kapitalny powrót Zenita nie mógł pozostać bez echa. W ruch poszły piłkarskie kroniki. Żeby znaleźć drużynę, która w tych rozgrywkach wydostała się z podobnych tarapatów trzeba się cofnąć o 33 lata. Wtedy - jeszcze pod szyldem Pucharu UEFA - Real Madryt przegrał z Borussią Moenchengladbach 1:5, by później wygrać 4:0 i awansować, dzięki bramce zdobytej na wyjeździe.

Petersburg pęka za to zatem z dumy. W zupełnie innych nastrojach są polscy kibice. W czwartek z Ligą Europy pożegnały się wszystkie trzy ekipy z ekstraklasy - Legia, Jagiellonia i Lech.

Wyniki meczów rewanżowych trzeciej rundy eliminacji LE :

(* przy zespołach, które awansowały)

Kajrat Ałmaty (Kazachstan) - *Sigma Ołomuniec (Czechy) 1:2 (0:1; 0:2 w pierwszym meczu)

*AEK Larnaka (Cypr) - Sturm Graz (Austria) 5:0 (1:0; 2:0)

HJK Helsinki (Finlandia) - *NK Olimpija Lublana (Słowenia) 1:4 (0:1; 0:3)

Universitatea Krajowa (Rumunia) - *RB Lipsk (Niemcy) 1:1 (0:1; 1:3)

*FC Kopenhaga (Dania) - CSKA Sofia (Bułgaria) 2:1 (1:0; 2:1)

*APOEL Nikozja (Cypr) - Hapoel Beer Szewa (Izrael) 3:1 (0:1; 2:2)

*CFR Cluj (Rumunia) - Alaszkert (Armenia) 5:0 (2:0; 2:0)

Progres Niederkorn (Luksemburg) - *FK Ufa (Rosja) 2:2 (1:0; 1:2)

*FC Midtjylland (Dania) - The New Saints (Walia) 3:1 (1:1; 2:0)

Żalgiris Wilno (Litwa) - *Sevilla (Hiszpania) 0:5 (0:3; 0:1)

*Suduva Mariampol (Litwa) - Spartaks Jurmała (Łotwa) 0:0 (1:0)

*Zenit Sankt Petersburg (Rosja) - Dinamo Mińsk (Białoruś) 8:1 po dogrywce (1:0, 4:0; 0:4)

FK Kukesi (Albania) - *Torpedo Kutaisi (Gruzja) 2:0 (1:0; 2:5)

*FK Molde (Norwegia) - Hibernian FC (Szkocja) 3:0 (1:0; 0:0)

*Maccabi Tel Awiw (Izrael) - Piunik Erywań (Armenia) 2:1 (0:1; 0:0)

FC Luzern (Szwajcaria) - *Olympiakos Pireus (Grecja) 1:3 (0:1; 0:4)

Dynamo Brześć (Białoruś) - *Apollon Limassol (Cypr) 1:0 (0:0; 0:4)

LASK Linz (Austria) - *Besiktas Stambuł (Turcja) 2:1 (1:0; 0:1)

*Atalanta Bergamo (Włochy) - Hapoel Hajfa (Izrael) 2:0 (0:0; 4:1)

Zrinjski Mostar (Bośnia i H.) - *Łudogorec Razgrad (Bułgaria) 1:1 (0:1; 0:1)

*FC Basel (Szwajcaria) - Vitesse Arnhem (Holandia) 1:0 (1:0; 1:0)

*Broendby IF (Dania) - Spartak Subotica (Serbia) 2:1 (0:0; 2:0)

*F91 Dudelange (Luksemburg) - Legia Warszawa (Polska) 2:2 (2:1; 2:1)

Lech Poznań (Polska) - *KRC Genk (Belgia) 1:2 (0:2; 0:2)

NK Maribor (Słowenia) - *Rangers FC (Szkocja) 0:0 (1:3)

Feyenoord Rotterdam (Holandia) - *AS Trencin (Słowacja) 1:1 (1:1; 0:4)

*KAA Gent (Belgia) - Jagiellonia Białystok (Polska) 3:1 (1:0; 1:0)

*Partizan Belgrad (Serbia) - FC Nordsjaelland (Dania) 3:2 (3:1; 2:1)

*Rapid Wiedeń (Austria) - Slovan Bratysława (Słowacja) 4:0 (1:0; 1:2)

*FCSB (Rumunia) - Hajduk Split (Chorwacja) 2:1 (0:0; 0:0)

*Girondins Bordeaux (Francja) - FK Mariupol (Ukraina) 2:1 (0:0; 3:1)

*Burnley FC (Anglia) - Istanbul Basaksehir (Turcja) 1:0 po dogrywce (0:0; 0:0)

*Rosenborg Trondheim (Norwegia) - Cork City (Irlandia) 3:0 (2:0; 2:0)

HNK Rijeka (Chorwacja) - *Sarpsborg 08 (Norwegia) 0:1 (0:0; 1:1)

Valur Reykjavik (Islandia) - *Sheriff Tyraspol (Mołdawia) 2:1 (1:0; 0:1)

SC Braga (Portugalia) - *Zoria Ługańsk (Ukraina) 2:2 (0:0; 1:1)



Pary czwartej rundy eliminacji LE:

Sheriff Tyraspol - Karabach Agdam

Suduva Mariampol - Celtic Glasgow

APOEL Nikozja - FK Astana

Malmoe FF - FC Midtjylland

Rosenborg Trondheim - Skendija Tetowo

NK Olimpija Lublana - Spartak Trnawa

Sigma Ołomuniec - Sevilla

Rangers FC - FK Ufa

AS Trencin - AEK Larnaka

Atalanta Bergamo - FC Kopenhaga

Zoria Ługańsk - RB Lipsk

F91 Dudelange - CFR Cluj

Torpedo Kutaisi - Łudogorec Razgrad

Zenit Sankt Petersburg - FK Molde

Apollon Limassol - FC Basel

Sarpsborg 08 - Maccabi Tel Awiw

Partizan Belgrad - Besiktas Stambuł

Olympiakos Pireus - Burnley

KRC Genk - Broendby Kopenhaga

Rapid Wiedeń - FCSB

KAA Gent - Girondins Bordeaux