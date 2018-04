Liverpool bez "mózgu". Byli z Kloppem jak dobre małżeństwo





Foto: Ian MacNicol/Getty Images | Video: PAP/EPA Buvac skończył pracę w Liverpoolu

Dobiegła końca wieloletnia współpraca Juergena Kloppa z jego asystentem Żeljko Buvacem, nazywanym w tym duecie "mózgiem". Obaj osiągali sukcesy w Borussii Dortmund, teraz zarządzali szatnią Liverpoolu. Według angielskich mediów, obaj trenerzy od jakiegoś czasu byli skonfliktowani.

Decyzja jest zaskakująca. Zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności. W środę Liverpool może awansować do finału Ligi Mistrzów. W Rzymie będzie faworytem, bo w z zeszłym tygodniu ograł AS Romę 5:2. Dostał milionowe poparcie, sam rozgłosu nie lubi. "To teraz najlepszy piłkarz świata" Z Chelsea go... czytaj dalej »



Buvac zrezygnował z powodów osobistych. Na razie do końca sezonu. To oficjalna wersja podana w poniedziałek przez klub. Co dalej? Nie wiadomo, choć bardzo prawdopodobne, że bośniacki Serb definitywnie opuści Anfield Road oraz Kloppa. Piłkarze o wszystkim dowiedzieli się podczas niedzielnego treningu. Ci poprzedniego dnia zremisowali bezbramkowo w lidze ze Stoke.



Miejscowe media donoszą, że konflikt narastał od jakiegoś czasu. Panowie przestali ze sobą rozmawiać. I podczas meczów, i podczas treningów, gdzie siebie raczej unikali, a 56-letni Buvac coraz rzadziej brał udział w taktycznych dyskusjach.

Nierozłączni

Buvac był nazywany "mózgiem", odpowiadającym za taktykę w zespołach prowadzonych przez Kloppa. Każdego rywala szczegółowo rozpracowywał. Jako jeden z nielicznych albo i jedyny miał wpływ na niemieckiego trenera. Obaj znają się zresztą od lat. Poznali się jeszcze grając w Mainz. Ponoć wtedy zawarli dżentelmeńską umowę, że jeśli jeden (w tym przypadku Klopp) przejmie zespół, weźmie drugiego na asystenta.



I taki układ funkcjonował od 2001 roku. Zaczynali rzecz jasna w Mainz, potem przez wiele lat - i to z sukcesami - pracowali w Borussii Dortmund. Świętowali mistrzostwa Niemiec, krajowych puchar oraz dotarli do finału Ligi Mistrzów. Od trzech lat zarządzają szatnią Liverpoolu. Zdążyli już dotrzeć finału Ligi Europy. W środę - już osobno - mogą powtórzyć ten sam wynik. Ale już w Lidze Mistrzów.