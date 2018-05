Zawalił finał, nie mógł spać. "Te sceny wciąż siedzą w mojej głowie"





Zawalił wielki finał Ligi Mistrzów, śledzony przez miliony kibiców na całym świecie. Popełnił dwa koszmarne błędy, po których musiał sięgać do siatki. "Właściwie nie spałem, te sceny wciąż siedzą w mojej głowie" - wyznał w mediach społecznościowych bramkarz Liverpoolu Loris Karius.

Zobacz wyjątkowe animacje goli z finału Ligi Mistrzów W finale Ligi... czytaj dalej » The Reds przegrali w Kijowie z Realem Madryt 1:3. W pierwszej połowie angielski zespół stracił gwiazdę, kontuzjowanego Mohameda Salaha. Stracił też bramkę, bo Karius rzucił piłkę wprost na nogę napastnika Królewskich Karima Benzemy.

Nieskończenie przykro

Liverpool wierzył i walczył cały czas. I Sadio Mane wyrównał. Co z tego, skoro do akcji znowu wkroczył Karius.



Prawda, przy przewrotce Garetha Bale’a nie miał nic do powiedzenia, ale co zrobił w minucie 83.? Bale uderzył z dystansu, a niemieckiemu bramkarzowi piłka przeleciała przez ręce. I było po emocjach, po meczu.



Po ostatnim gwizdku leżał na murawie i płakał.



"Jest mi nieskończenie przykro, przepraszam kolegów, cały sztab i kibiców. Wiem, że was zawiodłem. Jak powiedziałem wcześniej, chciałbym cofnąć czas, ale to niemożliwe. Dziękuję niewiarygodnym fanom, którzy wspierali mnie od razu na stadionie. To mi pokazało, jaką jesteśmy rodziną. Wrócimy silniejsi" - napisał w niedzielę.



Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC — Loris Karius (@LorisKarius) 27 maja 2018