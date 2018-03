Pierwsza kara za burdy. Piast prosi o dokończenie meczu





»

Zakaz wejścia na najbliższy mecz dla części kibiców - to zapobiegawcza kara, jaką nałożono na Piast Gliwice za zamieszki w trakcie sobotniego spotkania z Górnikiem Zabrze. Na tym może się nie skończyć, bo w poniedziałek zbierze się komisja ligi. Klubowi grozi nawet walkower. Piast tymczasem zwrócił się do Zabrza z prośbą o dokończenie meczu.

Zatrzymania po burdach w śląskich derbach Siedem osób... czytaj dalej » Spotkanie w Gliwicach przerwano w 80. minucie przy stanie 1:0 dla Piasta. Grupa miejscowych kibiców zniszczyła część ogrodzenia, kilku wbiegło na murawę. Interweniowali najpierw ochroniarze, potem policjanci. Po niemal 40-minutowej przerwie zapadła decyzja o zakończeniu meczu.



Policja zatrzymała siedem osób w wieku od 28 do 35 lat. Odpowiedzą oni przed sądem. Mogą usłyszeć zarzuty za napaść na policjanta (za to grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności), naruszenie nietykalności cielesnej (do trzech lat) i wbiegnięcie na murawę (zakaz stadionowy).

Dzień prawdy

Decyzje w sprawie kar dla Piasta podejmie w poniedziałek Komisja Ligi Ekstraklasy SA, ale już w niedzielę poinformowała o podjęciu tymczasowych decyzji, obowiązujących do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.



Na gliwicki klub nałożono karę w postaci zakazu wejścia na najbliższy mecz domowy dla wszystkich osób, które w sobotę znajdowały w czterech sektorach na trybunie za bramką. Bo to chuligani tam siedzący doprowadzili do przerwania spotkania.

Źródło: Marzena Bugała-Azarko/Polska Press/East News Kibice Piast zdemolowali ogrodzenie własnego stadionu

Prośba do Górnika

Piast nie czekał na decyzję komisji i w opublikowanym wieczorem oświadczeniu wystąpił do lokalnego rywala o dokończenie meczu tych drużyn.



"Brak reakcji ze strony naszych klubów w tej sprawie może doprowadzić do niebezpiecznego rozstrzygania wyników sportowych przez pseudokibiców" – napisali działacze Piasta.



Gliwiczanie zobowiązali się do pokrycia wszystkich kosztów dokończenia meczu i zagwarantowali zwrot wydatków poniesionych przez klub z Zabrza.