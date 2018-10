Krew u Piszczka. Kopnięty w głowę, ale dotrwał do końca





Thomas Lemar z Atletico Madryt przez chwilę jakby pomylił dyscypliny. Pod koniec pierwszej połowy meczu z Borussią w Dortmundzie kopnął w głowę Łukasza Piszczka. Były reprezentant Polski musiał zostać opatrzony przez klubowych lekarzy.

To była ostatnia minuta pierwszej połowy. Borussia prowadziła 1:0 (gola strzelił Axel Witsel) i akurat wtedy, dokładnie na środku boiska, Piszczek próbował głową podać piłkę koledze. Nie udało się, bo momentalnie do niego doskoczył pomocnik Atleitco.

Lemar, którego chwilę wcześniej nasz obrońca ośmieszył zagraniem piłki między nogami, zaatakował jakby znajdował się nie na boisku, a na macie którejś z dalekowschodnich sztuk walki. Chciał kopnąć piłkę, skończyło się huknięciem Piszczka w głowę.



Piszczek twardziel

Polak upadł i niezbędna była pomoc lekarzy. Na jego twarzy pokazała się krew. Okazało się, że skóra pod lewym okiem jest rozcięta. Piszczek zszedł do szatni, ale to twardziel. Założono mu opatrunek i na drugą połowę już wyszedł. Zagrał - i to bardzo solidnie - cały mecz.

Francuz przeprosił, a za swoje nieprzepisowe zagranie został ukarany żółtą kartką. Nie brakuje takich, którzy twierdzą, że tylko żółtą kartką.

Dortmundczycy wygrali 4:0, bo w drugiej połowie dwa gole dołożył Raphael Guerreiro, a jednego Jadon Sancho. Po meczu polski obrońca pochwalił się zdjęciem całego zespołu z szatni. Widać na nim potężną radość z wyniku, a rany dopatrzą się tylko dociekliwi.

Borussia rozstrzelana

BVB po trzech spotkaniach grupy A ma komplet punktów i niemal pewny awans do fazy pucharowej. Zresztą od początku sezonu imponuje formą. W 12 meczach o stawkę piłkarze Luciena Favre’a uzbierali 10 zwycięstw i dwa remisy. Są niepokonani. Bilans bramek? 37-9. Są jedną z najbardziej bramkostrzelnych drużyn pięciu czołowych lig w Europie.



A trzeba pamiętać, że w środę musieli radzić sobie bez najskuteczniejszego dotychczas Hiszpana Paco Alcacera, którego kontuzja w sobotnim spotkaniu Bundesligi okazała się poważniejsza niż przypuszczano.

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów:

Club Brugge - Monaco 1:1

PSV - Tottenham 2:2

Barcelona - Inter 2:0

Borussia Dortmund - Atletico 4:0

Galatasaray - Schalke 0:0

Liverpool - Crvena Zvezda 4:0

Lokomotiw - Porto 1:3

PSG - Napoli 2:2