Przestrzelony karny, czerwona kartka i podział punktów na dole tabeli





Foto: PAP/Andrzej Grygiel | Video: PAP Cracovia wywiozła z Sosonowca punkt

Zagłębie Sosnowiec zremisowało u siebie z Cracovią 1:1 w niedzielnym meczu dziesiątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Goście nie wykorzystali rzutu karnego, Zagłębie kończyło spotkanie w dziesiątkę.

Oba zespoły walczyły o ucieczkę z strefy spadkowej, dlatego też od początku grały ofensywnie. Sosnowiczanom prowadzenie mógł dać Konrad Wrzesiński, jednak po jego główce piłka odbiła się od poprzeczki. Po kwadransie powinno być 0:1, bowiem po faulu Piotra Polczaka na Siergieju Zenjowie sędzia podyktował rzut karny dla Pasów. Fatalnie wykonał go Michał Helik, posyłając piłkę wysoko nad bramką.



Kraków zdobyty. Korona doskoczyła do czołówki Wisła przegrała... czytaj dalej » Gol dla Zagłębia padł w 21. minucie, kiedy Wrzesiński zmylił obronę rywali, podał do niepilnowanego Żarko Udovicica, który bez problemu trafił do siatki.



Szansę na podwyższenia prowadzenia miał z rzutu wolnego Szymon Pawłowski, z drugiej strony boiska potężnie uderzył Javi Hernandez. W obu przypadkach górą byli bramkarze.

Punkt dali rezerwowi

Na drugą połowę krakowski zespół wyszedł z widoczną chęcią jak najszybszego doprowadzenia przynajmniej do wyrównania. Tyle, że podopieczni trenera Michała Probierza nie potrafili zagrozić bramce Zagłębia. Rywale nie dali się zepchnąć do defensywy, kilka razy wyszli z kontrami.



To nie poprawiło nastrojów w sektorze zajmowanym przez 350 kibiców Cracovii. Powód do radości dał im dopiero w 66. minucie Hernandez, wykorzystując podanie Michala Siplaka. Obaj zaczęli spotkanie na ławce rezerwowych.



Wyrównujący gol zapewnił ciekawą, emocjonującą końcówkę. Gospodarze mogli wywalczyć komplet punktów, gdyby Pawłowski przed bramką „Pasów”, zamiast strzelać, nie bawił się w drybling. Chwilę potem, w 81. minucie, czerwoną kartkę za faul na Hernandezie poza polem karnym zobaczył Dawid Kudła i ekipa trenera Dariusza Dudka kończyła spotkanie w osłabieniu.



Krakowianie nacierali do ostatniego gwizdka sędziego, ale musieli się zadowolić wywiezieniem z Sosnowca jednego punktu.