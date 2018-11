Nowy trener, stare problemy. Trwa czarna seria Zagłębia





Trwa fatalna passa Zagłębia. Lubinianom nie pomogła nawet zmiana na trenerskiej ławce. W meczu 14. kolejki ekstraklasy przegrali u siebie z Koroną 0:1, która natomiast przerwała serię trzech meczów bez zwycięstwa.

Miedziowi w ostatnich pięciu spotkaniach w lidze zanotowali dwa remisy i trzy porażki, w tym kompromitującą w Pucharze Polski z Huraganem Morąg. Dlatego po ubiegłotygodniowym meczu z Górnikiem Zabrze (0:2) z funkcji trenera odwołany został Mariusz Lewandowski.

Jego miejsce zajął dotychczasowy asystent Holender Ben van Dael, który do Lubina trafił latem, aby pracować w miejscowej akademii piłkarskiej. I najprawdopodobniej powróci do tej roli, jeżeli włodarze klubu podpiszą kontrakt z jakimś innym trenerem. Stanie się to jednak dopiero po rundzie jesiennej.

Złoty gol

Na razie tylko nowy szkoleniowiec utwierdził się w przekonaniu, że czeka go jeszcze mnóstwo pracy. O ile w poprzednich spotkaniach lubinianie potrafili przynajmniej stwarzać sytuacje, tak w niedzielę nawet tego brakowało. A przygotowanie fizyczne Filipa Starzyńskiego i spółki było na marnym poziomie. Dużo lepiej pod tym względem wyglądali kielczanie, którzy swą przewagę udokumentowali golem.

Czekać na niego kazali do 73. minuty. Korona miała rzut wolny. Piłkę przed siebie odbił bramkarz Dominik Hładun, ale dopadł do niej wbiegający w pole karne Matej Pucko i tak padł jedyny gol w tym meczu.

Zagłębie czeka na zwycięstwo od 14 września. Dla Korony to dopiero druga wygrana na stadionie w Lubinie. Pierwszy raz zgarnęła tam trzy punkty w lipcu 2015 roku.

Pucko zdobył czwartą bramkę w sezonie



Zagłębie Lubin – Korona Kielce 0:1 (0:0)

Gol: Matej Pucko (73)



Zagłębie: Dominik Hładun – Dawid Pakulski (73. Bartosz Kopacz), Maciej Dąbrowski, Lubomir Guldan, Sasa Balic – Damjan Bohar, Adam Matuszczyk (88. Mateusz Matras), Filip Jagiełło, Filip Starzyński, Bartłomiej Pawłowski (81. Władisław Sirotow) – Patryk Tuszyński.

Korona: Matthias Hamrol – Ivan Marquez, Adnan Kovacevic, Elhadji Pape Diaw – Bartosz Rymaniak, Matej Pucko (79. Piotr Malarczyk), Mateusz Możdżeń (46. Łukasz Kosakiewicz), Oliver Petrak, Zlatko Janjic (65. Marcin Cebula), Michael Gardawski – Elia Soriano.