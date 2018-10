Krzesłem w urzędnika. Rosyjscy piłkarze zatrzymani przez policję





Foto: Reuters | Video: Reuters Rosyjscy piłkarze zaatakowali urzędnika

Obydwaj po meczu swoich klubów udali się do Moskwy. Tam się zabawili, a zabawę zakończyli pobiciem urzędnika państwowego. Rosyjscy piłkarze Aleksander Kokorin i Paweł Mamajew zostali zatrzymani przez stołeczną policję, postawiono im zarzuty. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

Reprezentanci Rosji pobili urzędników. "Szukamy sposobu na rozwiązanie kontraktu" Rosyjscy piłkarze... czytaj dalej » W niedzielę Zenit (klub Kokorina) w ligowym meczu pokonał Krasnodar (Mamajew) 2:1. Kibice rozeszli się do domów, a reprezentanci kraju ze stadionu w Petersburgu udali się do Moskwy. Bo jak się bawić, to najlepiej w stolicy.



Tam zabawa wymknęła się spod kontroli. Najpierw z niedzieli na poniedziałek grupa osób, wśród której byli piłkarze, zaatakowała mężczyznę. Okazał się nim Witalij Sołowczuk, kierowca prezenterki telewizyjnej Olgi Uszakowej, który ośmielił się agresywnej grupce zwrócić uwagę.

W odpowiedzi zaatakowano go kopniakami, w ruch poszły też pięści. Sołowczuk z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Odpowiedzieli krzesłem

Na tym nie skończyły się uciechy agresorów. Kokorin i Mamajew z kolegami do rana mieli bawić się w klubie ze striptizem. Później było śniadanie w jednej z kawiarni. Tam również doszło do awantury. Jeden z gości poprosił przekrzykującą się grupę o obniżenie tonu. Wtedy od stołów wstało kilka osób, wśród nich Kokorin i Mamajew. Ten pierwszy wziął krzesło i uderzył nim mężczyznę. Oczywiście padło przy tym sporo niewybrednych słów.



Pech chciał, że zaatakowanym okazał się Denis Pak, urzędnik z ministerstwa przemysłu i handlu. Incydent zarejestrowały kamery przemysłowe.

Albo się stawią, albo list gończy

Obaj zawodnicy w środę zostali wezwani na policję w celu złożenia wyjaśnień. Jednocześnie zapowiedziano im, że jeśli się nie pojawią, to wydane zostaną za nimi listy gończe. Piłkarze nie igrali z ogniem, stawili się w jednym z moskiewskich komisariatów.



Obu przesłuchano, ale też zatrzymano. Policja nie informuje, na jak długo. Wiadomo, że sportowcom postawiono zarzut chuligaństwa, grozi im do siedmiu lat więzienia.

Balowali w Monako

To nie ostatnie ich problemy. - Rozważamy z klubami rozważamy nałożenie sankcji i wspieramy ich decyzje o anulowaniu kontraktów - poinformował wiceprezes Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Aleksander Alajew.



27-letni Kokorin w reprezentacji Rosji zagrał w 48 meczach, starszy o trzy lata Mamajew - w 15.

Obydwaj znani są w Rosji z pozasportowych ekscesów. Dwa lata hucznie imprezowali w Monako. Zabawę urozmaicili zamówieniem na 500 butelek szampana, za które mieli zapłacić 300 tys. euro.