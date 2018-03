Sampdoria znów dostała lanie. Bereszyński zszedł przed przerwą





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Icardi rozprawił się z Sampdorią

Sampdoria Genua została zdemolowana 0:5 u siebie przez Inter Mediolan i Mauro Icardiego, który wbił cztery gole. Przed przerwą z powodu kontuzji boisko opuścił obrońca gospodarzy Bartosz Bereszyński. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz reprezentanta Polski.

To druga dotkliwa porażka Sampdorii z rzędu. W poprzedniej kolejce przegrała na wyjeździe z Crotone 1:4. W niedzielę drużyna z Genui nie miała szans z Interem. Goście zdecydowanie przeważali, oddali osiem celnych strzałów przy zaledwie jednym Sampdorii. Były łzy, jest powołanie. Weteran zostaje w bramce Gianluigi Buffon,... czytaj dalej »

Pierwszego gola wbił w 26. minucie Ivan Perisic. Później trafiał już tylko Mauro Icardi. Argentyński napastnik Interu skompletował hat-tricka jeszcze przed przerwą. Wynik spotkania ustalił w 51. minucie.

Zszedł po 33 minutach

Mecz w pierwszym składzie Sampdorii rozpoczął Bereszyński. Rezerwowym był napastnik Dawid Kownacki. W kadrze meczowej zabrakło Karola Linettego, pauzującego za żółte kartki. Wszyscy trzej zostali powołani na towarzyskie spotkania z Nigerią (23 marca we Wrocławiu) i Koreą Południową (27 marca w Chorzowie).



Bereszyński zszedł z murawy w 33. minucie. Jak poinformowała Sampdoria na Twitterze, był to wynik urazu. Z powodów zdrowotnych obrońca Biało-Czerwonych nie zagrał w poprzednim meczu z Crotone.



W tabeli Serie A prowadzi broniący tytułu Juventus Turyn, który w sobotę niespodziewanie bezbramkowo zremisował na wyjeździe ze SPAL Ferrara. Sampdoria traci do lidera aż 31 punktów, a Inter 20.

Sampdoria była bezradna

Wyniki 29. kolejki Serie A:

sobota

Udinese - Sassuolo 1:2

Spal - Juventus 0:0

niedziela

Sampdoria - Inter 0:5

AC Milan - Chievo 3:2

Benevento - Cagliari 1:2

Crotone - AS Roma 0:2

Torino - Fiorentina 1:2

Verona - Atalanta 0:5

Lazio - Bologna (20.45)

Napoli - Genoa (20.45)