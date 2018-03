Wyrzucił Manchester, kadra w nagrodę





To jego tydzień. Wissam Ben Yedder dwoma golami przysłużył się do wyeliminowania Manchesteru United z Ligi Mistrzów, a w nagrodę otrzymał powołanie do reprezentacji Francji. Ma szansę na debiut.

"Big Ben", jak od wtorku mówią o nim w Hiszpanii, ma 27 lat. Z francuską reprezentacją miał do czynienia, ale tylko młodzieżową.



Egzamin dojrzałości zdał we wtorek. Rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów między jego Sevillą a United zaczął na ławce. Na boisku w Manchesterze pojawił się na ostatnie dwadzieścia minut. To było wejście smoka.



Kilka chwil później strzelił pierwszego, za kolejne cztery minuty drugiego gola. Z radości aż zerwał z siebie koszulkę, cieszył się jak dziecko. Skończyło się na 2:1 dla gości, bo rozmiary porażki zmniejszył Romelu Lukaku. Sensacyjny awans stał się faktem, a Wissam został bohaterem.

Szansa na mundial

Od czwartku może myśleć już o zbliżającym się debiucie w dorosłej reprezentacji Les Bleus. Selekcjoner Didier Deschamps powołał go na da towarzyskie mecze z Kolumbią (23 marca) i Rosją - cztery dni później.



Sygnał jest czytelny. Przed napastnikiem Sevilli otwiera się okazja wyjazdu na mundial. Na rosyjskich mistrzostwach Francja zagra w grupie C, razem z Australią, Peru i Danią.





J’aime bcp cette liste de Deschamps.

Le peuple veut Kylian et Martial ensemble avec Griezmann en 10 maintenant pic.twitter.com/6jFDnp7XPL — Julien (@julien_mgrt) 15 marca 2018