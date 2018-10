"Wysoki poziom frustracji". Piłkarz Bayernu wyszedł bez słów





Słaba forma Bayernu nie wydaje się być największym problemem drużyny Niko Kovaca. Po remisie z Ajaksem w Lidze Mistrzów, wymowne było zachowanie kolumbijskiej gwiazdy drużyny Jamesa Rodrigueza.

Był to trzeci mecz z rzędu, w którym Bayern nie sięgnął po pełną pulę. Po remisie z Augsburgiem i porażce z Herthą w Bundeslidze, tym razem mistrzowie Niemiec nie dali rady Ajaksowi w 2. kolejce Ligi Mistrzów.

W 4. minucie bramkarza gości pokonał głową Mats Hummels i wydawało się, że mecz będzie toczył się pod dyktando mistrza Niemiec, jednak rywale nie złożyli broni i w 22. doprowadzili do wyrównania. Na listę strzelców wpisał się Marokańczyk Noussair Mazraoui. Bayern w kryzysie. "Nikt się tego nie spodziewał" Po trzecim meczu... czytaj dalej »

"Wysoki poziom frustracji"

Po końcowym gwizdku kibice gospodarzy byli sfrustrowani, podobnie jak zawodnicy, a zwłaszcza Rodriguez. Kolumbijski pomocnik udał się szybko pod prysznic i już po dziesięciu minutach opuścił szatnię.

Nie zważając na czekających reporterów bardzo szybko udał się do wyjścia ze stadionu, bez jakichkolwiek wyjaśnień. O całej sytuacji na swoim Twitterze poinformował niemiecki dziennikarz portalu sport1.de Florian Plettenberg.

"Już o godzinie 23:02, czyli niecałe dziesięć minut (!) po ostatnim gwizdku, kolumbijski piłkarz opuścił szatnię. Poziom frustracji wydaje się być wysoki" - napisał.

Wortloser Blitzabflug von @jamesdrodriguez. Bereits um 23:02 Uhr, also knapp 10 Minuten (!) nach Abpfiff, rauscht der Kolumbianer frischgeduscht aus der Arena ab. Frust-Potenzial scheint hoch zu sein. @SPORT1#fantalkpic.twitter.com/RQIC7hsJuz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) 2 października 2018

Za mało gra?

Zachowanie Kolumbijczyka może sugerować jego poziom irytacji, który może mieć związek z sytuacją w klubie. Na wtorkowy mecz z wicemistrzem Holandii Jamesa zabrakło w wyjściowym składzie ekipy z Monachium. Pojawił się on na boisku dopiero w 62. minucie zastępując Arjena Robbena. Jednak nie wniósł on niczego pozytywnego do gry drużyny i nie był w stanie odwrócić losów spotkania.

Chociaż wliczając wszystkie rozgrywki 27-latek wystąpił w siedmiu meczach swojej drużyny, to złożyło się na nie zaledwie 332 minuty. W żadnym ze spotkań nie zagrał od początku do końca.