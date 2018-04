Gol i debiut prawie jak z bajki. Bednarek straszył Chelsea





Foto: Action Images via Reuters/Tony O'Brien/Forum | Video: PAP Bednarek długo czekał na debiut

Długo czekał na ten dzień, w końcu nadszedł. Jan Bednarek zadebiutował w Premier League i od razu pokazał się ze świetnej strony - w meczu z Chelsea strzelił gola. Jego Southampton prowadził 2:0, ale poległ ostatecznie 2:3.

"Święci" grali w 34. kolejce angielskiej ekstraklasy z wciąż aktualnym mistrzem kraju, ale będącym ostatnio w sportowym dołku. Z ostatnich ośmiu ligowych spotkań The Blues wygrali zaledwie dwa.



Bednarek, który w czwartek świętował urodziny, chciałby pewnie z ulgą powiedzieć: wreszcie. W lipcu minie rok, odkąd Święci kupili go z Lecha Poznań. Nieoficjalnie zapłacono za niego sześć milionów euro. To najwyższa kwota, jaką zapłacono za piłkarza polskiej ekstraklasy.



A #PL debut for Jan Bednarek! #SaintsFC team to face #CFC: McCarthy, Cédric, Bednarek, Hoedt, Yoshida, Bertrand (c), Romeu, Ward-Prowse, Tadić, Højbjerg, Long. pic.twitter.com/YLfTwttTJF — Southampton FC (@SouthamptonFC) 14 kwietnia 2018





Od razu z golem

Owszem grał w Southampton już wcześniej, ale jeszcze nie w Premier League. W styczniu wystąpił w meczu Pucharu Anglii. Od tamtego czasu dorobił się odcisków z powodu przesiadywania na ławce rezerwowych lub trybunach.

W sobotę wreszcie przyszedł czas na występ w lidze. Taka szansa nadarzyła się wobec zawieszenia za kartki Jacka Stephensa. Polak wybiegł jako jeden z trzech środkowych obrońców, ten grający po lewej stronie.

Dla drużyny byłego kapitana reprezentacji młodzieżowej spotkanie na St. Mary's Stadium długo układało się w sposób wymarzony. Prowadzenie dał im Dusan Tadić, najlepszy kolega Bednarka z szatni Świętych, później sprawy w swoje ręce wziął Polak. 22-latek świetnie sfinalizował dośrodkowanie z rzutu wolnego i było 2:0.



Bednarek!!! Gol w debiucie!!! „ Witamy w @premierleague Dzieciaku!!!@ #GPSPL@Rudzki77@TwaroTwaro@Polsport@BoniekZibi@LechPoznanpic.twitter.com/ybcKUvpZA7 — Hubert Michnowicz (@HubertMichno) 14 kwietnia 2018





Wyglądało na to, że Bednarek zaliczy debiut-marzenie, a jego drużyna sięgnie po bardzo ważne trzy punty. Tak się nie stało, bo Chelsea się obudziła i pokazała mistrzowską moc. Na przestrzeni ośmiu minut The Blues trafili trzy razy i komplet punktów pojechał do Londynu. Bohaterami Olivier Giroud (dwa gole) i Eden Hazard.

"Święci" bronią się przed spadkiem, otwierają strefę spadkową, zajmują 18. miejsce.

Mecze 33. kolejki:

sobota

Southampton - Chelsea 2:3

Burnley - Leicester City

Crystal Palace - Brighton

Huddersfield - Watford

Swansea City - Everton

Liverpool - Bournemouth

Tottenham - Manchester City

niedziela

Newcastle United - Arsenal

Manchester United - WBA

poniedziałek

West Ham United - Stoke City