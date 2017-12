Wyjątkowy rok kolegi Glika. 37 meczów bez porażki





Kończący się rok 2017 był szczególnie udany dla portugalskiego piłkarza Bernardo Silvy. 23-letni pomocnik rozegrał w nim 37 ligowych spotkań w barwach najpierw AS Monaco, a później Manchesteru City, i ani razu nie schodził z boiska pokonany.

Jego seria bez porażki trwa od 21 grudnia 2016 roku. Od tego czasu 35 razy cieszył się z kompletu punktów, a trzykrotnie musiał zadowolić się remisem. Jeden z nich sam uratował, wpisując się na listę strzelców w spotkaniu z Paris Saint-Germain - w doliczonym czasie trafił na 1:1.

Na wszystkich frontach

Silva był klubowym kolegą Kamila Glika w Monaco do końca sezonu 2016/17, a kolejny rozpoczął już w barwach Manchesteru City, gdzie przeszedł za ok. 50 mln euro. Angielski zespół świetnie spisuje się od początku rozgrywek na wszystkich frontach. W 20 kolejkach odniósł 19 zwycięstw i raz zremisował. W środę wygrał po raz 18. z rzędu - z Newcastle United 1:0 - śrubując rekord Premier League.



- Potrzebowałem trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do nowej ligi. Wierzę, że będę co weekend pomagał zespołowi przedłużać serię zwycięstw - oznajmił Silva.