Messi czarował, Barca wyrównała rekord





Foto: PAP/EPA/ALEJANDRO GARCIA Messi zapewnił Barcelonie wygraną z Leganes

Niepokonana w Lidze Mistrzów, wciąż niepokonana także na krajowym podwórku. W tym sezonie na rewelacyjną Barcelonę nie ma mocnych. W sobotę, przy niemałej pomocy Lionela Messiego, Duma Katalonii odhaczyła kolejnego rywala. Wygrana 3:1 z Leganes okazała się historyczna.

To był obowiązek. Barcelonę czekają o wiele ważniejsze mecze, więc plan chciała wykonać jak najmniejszym nakładem sił. A jeśli chodzi o lekkość zdobywania bramek, to oczywiście nikomu nie wychodzi to lepiej niż Messiemu. Argentyńczyk znów okazał się niezastąpiony.

City znów w szoku. Prowadziło 2:0, przegrało 2:3 Manchester City... czytaj dalej » Trafił dwukrotnie jeszcze przed przerwą, w nieobcych kibicom okolicznościach. Najpierw z rzutu wolnego, potem po krótkim rajdzie, robiąc wszystko w przeciągu pięciu minut.

Postawa Barcelony po przerwie mogła irytować najbardziej wybrednych fanów zespołu. Goście w końcu wbili gola. Na chwilę wkradł się niepokój. Po kilkunastu minutach zażegnał go Messi, tym razem posyłając piłkę do bramki z bliskiej odległości, kompletując swojego 29. hat-tricka w Hiszpanii.

Rekord wyrównany

Barcelony w hiszpańskiej ekstraklasie nikt nie ograł od kwietnia 2017 roku. Przez ostatnie tygodnie śrubowała rekord klubowy, w sobotę wyrównała rekord całych rozgrywek. Ten należał dotąd do Realu Sociedad. Baskowie, dokładnie w 1980 roku, jako pierwsi dobili do 38 spotkań bez przegranej.

Na siedem kolejek przed końcem Katalończycy mają dwanaście punktów przewagi nad drugim Atletico, które swoje spotkanie 31. serii spotkań rozegra w niedzielę. Rywalem podopiecznych Diego Simoeone będzie Real. Mecz na Santiago Bernabeu.

WYNIK:

Barcelona - Leganes 3:1 (Messi 27', 32', 87')

31. KOLEJKA:

Deportivo - Malaga 3:2

Alaves - Getafe 2:0

Betis - Eibar 2:0



niedziela:

Levante - Las Palmas

Real Madryt - Atletico

Real Sociedad - Girona

Valencia - Espanyol



poniedziałek:

Villarreal - Athletic