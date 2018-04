Wybrano jedenastkę sezonu w Anglii. Tu też rządzą Obywatele





Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER | Video: PAP/EPA Manchester City jest już mistrzem w Anglii

Pięciu zawodników Manchesteru City znalazło się w drużynie roku w plebiscycie Stowarzyszenia Piłkarzy Zawodowych (PFA). Wyboru dokonali gracze 92 klubów z czterech najwyższych angielskich klas rozgrywkowych.

Manchester City od niedzieli jest już pewny zdobycia mistrzostwa Anglii. O ich ostatecznym triumfie przesądziła niedzielna porażka drugiego w tabeli Manchesteru United z West Bromwich Albion 0:1. Obywatele niepodzielnie rządzą w tym sezonie Premier League. Na pięć meczów przed końcem rozgrywek mają 16 punktów przewagi nad Czerwonymi Diabłami.









The PFA Premier League Team of the Year!



#PFAawardspic.twitter.com/p4owLbuBp5 — PFA (@PFA) 18 kwietnia 2018







W drużynie roku aż trzech przedstawicieli ma Tottenham Hotspur. Zespół ten na razie jest dopiero czwarty w tabeli angielskiej ekstraklasy. Po jednym piłkarzu mają: Chelsea, Liverpool i Manchester United.

Bramkarz Czerwonych Diabłów David de Gea został wyróżniony w ten sposób po raz piąty.



Drużyna roku w plebiscycie PFA:



David De Gea (Manchester United) - Kyle Walker (Manchester City), Nicolas Otamendi (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham), Marcos Alonso (Chelsea) - David Silva (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham) - Harry Kane (Tottenham), Mohamed Salah (Liverpool), Sergio Aguero (Manchester City).