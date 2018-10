Polacy trenowali w Katowicach. "Wychodzą wszystkie bóle"

Kadra szykuje się do meczów z Portugalią i Włochami

Lewandowski przyjechał do Katowic

Lewandowski przyjechał do Katowic

Bez Grzegorza Krychowiaka, Rafała Pietrzaka i Arkadiusza Recy trenowała na stadionie GKS Katowice reprezentacja Polski, która na Śląsku przygotowuje się do meczów Ligi Narodów z Portugalią i Włochami.

9.10 | - Zawsze sprawia mi przyjemność gra przeciwko silnym rywalom, najlepszym piłkarzom, mi się to podoba. Ale cóż, Portugalczycy podjęli taką decyzję. Natomiast nie uważam, że ich jakość drastycznie spadnie, bo mają wielu świetnych zawodników, zresztą kilku znam osobiście. Na pewno czeka nas więc fajne widowisko - wspomniał Kamil Glik podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach.

9.10 | - Na pewno jakieś porównania są i będą czynione. U niektórych z nas te wspomnienia wracają i to jest fajna okazja, żeby się Portugalczykom zrewanżować za wspomnianą porażkę i troszkę ją sobie osłodzić - przyznał Kamil Glik przed meczem Ligi Narodów z Portugalią.

9.10 | - To dwie różne osobowości. Różnica w treningu? Intensywność i sam trening na boisku. Trener Brzęczek ma swój pomysł, który różni się od tego, co było u poprzedniego selekcjonera - przyznał Łukasz Fabiański, który porównał Adama Nawałkę i Jerzego Brzęczka.

"Nawałka i Brzęczek? To dwie różne osobowości"

"Nawałka i Brzęczek? To dwie różne osobowości"

Przygotowujący się do meczów Ligi Narodów z Portugalią i Włochami piłkarze reprezentacji Polski trenowali we wtorek na stadionie GKS Katowice. - To dzień, w którym podczas zgrupowania możemy najmocniej popracować - powiedział obrońca Biało-Czerwonych Kamil Glik.