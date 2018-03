Wściekły Lech. "Sędzia kalosz!"





Piłkarze Lecha mieli wielkie pretensje do sędziego

Piłkarze Lecha wracali do Poznania rozgoryczeni. Uważają, że sędzia Szymon Marciniak skrzywdził ich, dyktując w ostatnich minutach rzut karny dla Legii. Warszawski zespół wygrał 2:1 w niedzielnym hicie ekstraklasy.

Kontrowersyjny karny zdecydował. Ligowy klasyk dla Legii Michał Kucharczyk... czytaj dalej » Było kilka minut do końca, 1:1 na zegarze i wszystko wskazywało na to, że nic się nie zmieni.



Wtedy w polu karnym o piłkę walczyli obrońca Lecha Wołodymyr Kostewycz i Krzysztof Mączyński. Piłka tak się odbiła, że spadła na podniesioną rękę Ukraińca. Sędzia nie miał wątpliwości, nie potrzebował obejrzenia powtórki. Szymon Marciniak zdecydował o karnym, choć lechici przekonywali go, że zagranie ręką ich kolegi nie było umyślne.



Za chwilę karnego na gola zamienił Michał Kucharczyk. Legia wygrała 2:1, a goście nie kryli złości.



- Sędzia kalosz! O naszej porażce zadecydował detal, który powoduje u nas ogromne rozgoryczenie. To był fajny, intensywny mecz, w którym wiele się działo. Oglądaliśmy powtórki tej sytuacji w szatni i dziwię się, że sędzia nie puścił tej sytuacji dla dobra gry. Jednak czasami decydują takie detale – mówił po spotkaniu pomocnik Lecha Radosław Majewski.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Szymon Marciniak nie miał wątpliwości

Sędzia wytłumaczył

Wtórował mu Łukasz Trałka. - Według mnie nie było rzutu karnego. W takim meczu i takim momencie nie gwiżdże się takich przewinień. Gdyby to było spotkanie towarzyskie, to można sobie gwizdać takie przewinienia. Szkoda, że sędziowie siedzący w wozie VAR mając do dyspozycji powtórki z kilku ujęć podejmują taką decyzję. Sędzia Marciniak powiedział jednak, że jeśli zawodnik dotknął piłkę ręką powyżej głowy, to jest automatycznie rzut karny – zdradził Trałka.



Ostatnie wyjazdowe zwycięstwo poznański zespół odniósł 20 sierpnia, gdy pokonał Termalikę Nieciecza 3:1. Lech ma 43 punkty i traci pięć do Legii i Jagiellonii, która w poniedziałek podejmie Wisłę Kraków.

Legia Warszawa - Lech Poznań 2:1 (1:0)

Bramki: Marko Vesović (2), Michał Kucharczyk (86-karny) - Christian Gytkjaer (63)

Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Inaki Astiz, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Marko Vesović (61. Michał Kucharczyk), William Remy, Krzysztof Mączyński, Miroslav Radović (80. Sebastian Szymański), Kasper Hamalainen - Eduardo da Silva (70. Jarosław Niezgoda).



Lech Poznań: Jasmin Burić - Robert Gumny, Rafał Janicki, Nikola Vujadinović, Wołodymyr Kostewycz (87. Kamil Jóźwiak) - Mihai Radut (90. Tymoteusz Klupś), Łukasz Trałka, Radosław Majewski, Maciej Gajos, Mario Situm - Christian Gytkjaer.