Piłkarze ogolili się "na zero". Dla chorych dzieci

Piłkarze Pogoni Szczecin z własnej i nieprzymuszonej woli pozwolili ostrzyc się "na zero". Cel jest bardzo szczytny – panowie włączyli się do akcji Planet Head Day, do której zostali zaproszeni przez Fundację Instytut Gryphius, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.